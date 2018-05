Aquí la historia sobre la golpiza que Enrique Guzman recibió por orden de Silvia Pinal

El boom de las series biográficas sigue dando de qué hablar y esta vez fue la serie, próxima a estrenarse, de Silvia Pinal la que desató la polémica luego de que Enrique Guzmán se enojara al enterarse que, a pesar de que él no había dado su consentimiento, iban a hablar sobre la violencia que la actriz sufrió por parte del cantante.

Tras revelarse lo que saldrá en el programa, el también actor decidió romper el silencio y reveló que él también sufrió de maltrato por parte de la Pinal al mandarlo golpear.

¿Pero cuál es la historia completa sobre lo que sucedió? Aquí te la contamos

Enrique Guzmán confesó para "Ventaneando", que en alguna ocasión llegó a maltratar físicamente a Silvia Pinal debido a que él se había enterado sobre ciertas cosas que había hecho la actriz.

Me violenté porque me enteré que ella tenía otro tipo de actividades que no iban conmigo. Lo hice sólo una vez pero me arrepiento de haberme dejado llevar.

Luego del maltrato, la Pinal engaño a Guzmán diciéndole que quería hacer las paces pero en vez de eso, uso sus influencias para que personal de seguridad de Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación durante el gobierno de Echeverría, le propinara una golpiza al cantante.

Estas trabajando en el Blanquita, y me llama la susodicha para hacer las paces, bajándome del coche dos pistoleros enviados por Mario Moya Palencia (gobernación) m subieron a mi coche y el paseo fue de tres horas. ya se imaginarán. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

Según el rockero, el personal de Palencia lo subió a un carro, se lo llevó por tres horas y lo golpeó por órdenes de Silvia.

Asimismo, aseguró que tiempo después de su ruptura personal del gobierno fue a su casa en busca de drogas pero no encontraron nada.

hasta a mi casa, donde yo ya vivía, en la calle de Magnolia, mi casera Doña Maria Esther Zuno, entraron, cocaína...no encontraron, alcohol...tampoco....arreglos musicales, esos si habían. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

Tras revelar lo sucedido, el Guzmán manifestó que Doña Silvia se merecía el maltrato.

Una sola vez le falte el respeto a la Sra. y saben que???? se lo mereció. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

Y cuestionó a la producción de su serie sobre si iban a revelar la lista de hombres que tuvieron que ver con ella.

Publicaran la lista de hombres que tuvieron que ver co ella, antes, durante y después de su vida? — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

Finalmente tendremos que esperar al estreno de la serie de la Pinal, la cual está producida por Karla Estrada y protagonizada por Itatí Cantoral, para conocer la historia completa.