Belinda ni se inmutó por filtración de Nodal y compartió un video con ¿nuevo galán?

Tras la polémica que desató Christian Nodal sobre que Belinda le pedía dinero para su mamá, la cantante publicó en sus estados de Instagram un video donde aparece con un famoso actor argentino en una paradisíaca playa.

Los fans tomaron esto como respuesta ante los dimes y diretes que se hicieron Nodal y su madre, lo que sacó a relucir uno de los porqué de su truene.

Por otro lado, la intérprete de Luz sin Gravedad fue entrevistada por el conductor Ricardo Cásarez, quien a través del programa matutino Venga la Alegría dijo que la actriz no hablará más del tema, asegurando que es una tontería.

"A las 9:30 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías".

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Belinda desata rumor de noviazgo

La cantante y actriz mexicana-española subió un video a Instagram donde se ve bien acompañada posando en una playa junto a su mascota dentro de un corazón.

Hasta el momento ninguno de los actores se ha pronunciado al rumor de una posible relación de pareja, luego que en días pasados Belinda aseguró al programa Ventaneando que tras el truene con Christian Nodal no volvería a tener ninguna relación sentimental.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, afirmó esa vez.

¿Quién es el nuevo supuesto galán de Belinda?

Guillermo Pfening es un actor argentino y compañero de Belinda en la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, una de las tendencias de la plataforma streamig en México y grabada su primera temporada en Lazarote, una de las Islas perteneciente a las Canarias.

Asimismo, el actor hizo uso de sus stories y posteó una foto de la cantante en su cuenta con la leyenda "Vola alto combos sabes!".

Pfening actualmente tiene 44 años de edad y tiene una hija llamada Asia, de siete años de edad.

Ambos actores se encuentran radicando en España en las grabaciones de lo que será la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, que aún no tiene fecha de estreno.

