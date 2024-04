¿Y la colaboración? Bellakath y Yeri Mua se pelean en redes sociales

Las cantantes Bellakath y Yeri Mua protagonizaron un intercambio de indirectas en redes sociales, algo inesperado para los seguidores de ambas, pues meses atrás aseguraron que no existía ningún tipo de diferencia entre ellas.

De hecho, las influencers habían dejado claras sus intenciones de realizar juntas alguna colaboración musical, sin embargo, el proyecto podría ya no suceder por esta rivalidad.

¿Cómo fue la pelea entre Yeri Mua y Bellakath?

La pelea entre Yeri Mua y Bellakath comenzó a raíz de una publicación en Instagram de la influencer veracruza sobre sus ensayos para estar mejor preparada para los escenarios.

OMG! Yeri Mua denuncia fotos íntimas creadas con IA: me siento expuesta

Bellakath no tardó en publicar en su canal de difusión de Instagram un mensaje de audio burlándose de Yeri Mua por su forma de bailar, así como una historia en donde la llamó "chapulín".

"Agradecida de no parecer chapulín aplastado cuando bailo stilo flow", fue el primer comentario de la intérprete de "Gatita".

La exparticipante del reality de televisión "Enamorándonos", no paró ahí y luego mando un audio a sus fans pidiéndoles que no se olvidaran que ella era del "bellakeo".

"No se olviden de reproducir a la reina del ballakeo, le duela al oompa loompa que le duela...y ni modo", dijo Bellakath.

#entretenews #chisme #yerimua #bellakath ♬ sonido original - Dayane Chrissel @dayanechrissel Yerimua habla de Bellakath #tiktokmehizover

Según lo dicho por la propia Bellakath en su cuenta de X, el pleito habría empezado por una canción en la que Yeri Mua habla mal de ella.

Yo nada más estoy contestando cuando me están tirando y propician el hate hacia mi, ME ESTOY DEFENDIENDO, yo no fui la primera en criticar cuerpos,ni hice una canción para monetizar propiciando el hate hacia alguien más ☝🏻y yo me defiendo muy bien! — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) April 14, 2024

Yeri Mua responde a Bellakath en X; así reaccionaron sus fans

Yeri Mua es conocida por no temer a las críticas y responder de una forma muy peculiar a cualquiera que la ataque y esta vez no fue la exepción.

Ante las indirectas de Bellakath, la cantante de "Chupón" hizo comentarios relacionados con las cirugías estéticas de ambas celebridades.

"A mi me operaron bien, a ti te operaron mal...y te lo grabas beba", escribió Yeri Mua.

A mi me operaron bien, a ti te operaron mal🫦 y te lo grabas beba ✨ — tu bratz favorita (@yerimua) April 13, 2024

Algunas reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y reprobaron la respuesta de Yeri Mua por criticar el físico de Bellakath.

"Pero no que no se debe de hablar de los cuerpos ajenos mucho menos atacar? Y tu sororidad?" y "No quiero defender a yeri mua, pero bellakat piensa que ella tiene que ser la única en el reggaetón cuando no, el sol sale para todos", fueron algunas opiniones que generó el enfrentamiento.