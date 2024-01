Yeri Mua denuncia fotos íntimas creadas con IA: me siento expuesta

Yeri Mua, la infuencuer veracruzana de 23 años, denunció a través de su cuenta de X que su imagen fue utilizada para crear contenido sexual.

La también cantante responsabilizó a fanáticas del K-Pop de haber intervenido imágenes de su rostro para montarlas sobre cuerpos desnudos con ayuda de inteligencia artificial.

“¿Cómo que ahora traen las fans de K-Pop fotos mías desnuda, editadas con inteligencia artificial? Para atacarme, ay dios, yo ni pop canto”, escribió Yeri Mua.

En una serie de tuits, la joven aseguró que se sentía expuesta y reprochó que otras chicas la estuviesen atacando con este tipo de fotografías.

Lo se amor😞 ayúdenme a denunciar esas fotos, son puras cuentas de fans de kpop subiendo fotos mias desnudas de IA😞 todas mujeres no lo puedo creer — tu bratz favorita (@yerimua) January 25, 2024

“Me siento muy expuesta físicamente ni los hombres me hacen eso ¿qué les pasa’”, agregó en otra de sus publicaciones.

La creadora de contenido ha incursionado recientemente en la industria musical en el género de reggaetón y su éxito ha sido evidente, de hecho, su canción “Chupón”, se volvió viral en las redes sociales.

La fama obtenida en su faceta musical, según la cantante, no es aceptada por las fans del K-Pop y es el motivo por el cuál han comenzado los ataques con imágenes sexuales para desprestigiarla.

Yeri Mua también dijo que no generalizaba que se tratara de todaslas fans de género coreano, pero sostuvo que las imágenes fueron difundidas desde esos grupos y lamentó recibir una gran cantidad de mensajes desagradables en sus redes sociales.

"No no generalizo pero las que las están difundiendo son de esos grupitos, con razón me llegaron un montón de mensajes en Instagram de viejos asquerosos, qué les pasa a esas niñas", agregó.

No no generalizo pero las que las están difundiendo son de esos grupitos😞😭 con razón me llegaron un montón de msjs en instagram de viejos asquerosos que les pasa a esas niñas 😞 — tu bratz favorita (@yerimua) January 25, 2024

¿Qué es la violencia digital?

La Ley define a la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada. Esto incluye también la difusión de contenido sexual como fotos, videos o incluso audios enviados sin consentimiento a través de redes sociales que atente contra la integridad, libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Actualmente, en México existe la Ley Olimpia que busca proteger a las víctimas de delitos como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y el ciberacoso, que genera violencia sexual en internet.