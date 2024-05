Distraída nivel: Billie Eilish cae en broma del día de los inocentes… un mes después

Billie Eilish recientemente anunció su gira mundial Hit Me Hard and Soft con presentaciones en algunas ciudades de Estados Unidos y Europa, por lo que probablemente lleva algunos días ocupada, lo que explicaría porqué que apenas cayó en la broma que hizo una de sus fans hace más de un mes.

El pasado 1 de abril, una fan de Billie Eilish publicó un video en TikTok que preocupó a otros fans de la cantante y también a Eilish recientemente porque la usuaria se despide de revistas, figuras, discos y posters con el rostro de la intérprete de What Was I Made For?.

Billie Eilish cae en una broma atrasada

En la plataforma @lotteeilish publicó un video donde se ve que quita de los estantes de su habitación todos lo relacionado con Billie Eilish, hasta que hace una toma final en la que todo luce completamente vació. El texto que acompaña el contenido es "end of a phase" o "fin de una fase", en referencia que podría haberle dejado de gustar la música de Eilish. Sin embargo, tras la publicación del video recibió varios comentarios en los que le pedían que explicara por qué tiró sus cosas de Billie Eilish, por lo que en otro video contó que solo se trató de April Fools Day o Día de las bromas, que en Estados Unidos se celebra en abril.

@lotteeilish Okay now this is very painful, saying goodbye to my everything. I’ve loved billie since 2017. but now my love for bil has really faded. i don’t know what happend, i wouldn’t have thought this last month. but everything comes to an end right? i will love billie forecer and support her, but making my room all about her is getting too much. I will never forget all the memories i have made because of her, and so many amazing friends. i can’t explain how much this account means to me, all my followers, friends idk just everyone. but now i have to say goodbye. i love you all <3 ♬ som original - lyriics musiics ✧

Y aunque parecía que el tema había sido olvidado, Billie Eilish pensó que se trataba de un video reciente.

“Damn what did i do” o “Maldita sea, ¿qué hice?”, comentó la cantante en el video.

Al darse cuenta de que Billie Eilish comentó su video, la usuaria @lotteeilish respondió que no la odia y que solo se trató de una broma, aunque de la publicación ya habían pasado unos cuantos días.

"Billie I don´t hate. It was an april fools joke" o traducido como "Billie, no te odio. Fue una broma del día de los inocentes."

@lotteeilish Replying to @BILLIE EILISH ♬ The Great Gig in the Sky - Pink Floyd

"Billie es mi ex cuando intentó olvidarlo", comentaron algunos en el video, en referencia a su repentina aparición.