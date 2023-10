No quiero ofender a nadie con mi libro: Britney Spears tras revelar aborto

Britney Spears está en boca de todos luego de que salieran datalles sobre su nuevo libro "The Woman in me" (La mujer que hay en mí) donde revela que sufrió un aborto cuando estaba en una relación con Justin Timberlake.

La confesión cayó como bomba, provocando que los fanáticos de la cantante se le fueran encima a Justin reclamándole por haber sido tan egoista y no haber permitida que la princesa del Pop tuviera a su bebé.

Luego de la ola de críticas que recibió el cantante, Spears decidió pronunciarse al respecto y explicar el verdadero motivo de su libro.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de "Everytime" aseguró que su nueva publicación no pretende ofender a nadie, pues lo que le sucedió ya quedó en el pasado y ella ha seguido adelante con su vida, sin embargo, manifestó su enojo al ver los titulares que ha manejado la prensa alrededor del mundo sobre sus revelaciones.

"El propósito de mi libro no es ofender a nadie. Eso fue antes, eso está en el pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo, es exactamente por eso que renuncié a este negocio hace 4 años. La mayor parte del libro es de hace 20 años. Yo he seguido adelante y es un hermoso 'borrón y cuenta nueva” desde aquí'", aseguró la artista.

Asimismo, señaló que escribir este libro le ha podido dar un cierre a una etapa de su vida y destacó que con él espera poder ayudar a aquellas personas que estén pasando por un difícil momento.

"Este es un libro que no sabía que necesitaba escribir, y aunque algunos puedan ofenderse, me ha podido dar un cierre en muchas cosas para tener un futuro mejor

Espero poder alentar a personas que puedan sentirse solas, heridas o en muchos casos, incomprendidas", dijo.

Finalmente, tachó a la prensa de 'tonta y rídícula' por la forma en que han manejado la información y reiteró que ella ha seguido adelante en su camino.

"Una vez más, el motivo de este libro no fue escarbar en mi experiencias pasadas, que es lo que la prensa está haciendo y es tonto y rídiculo.¡ Yo he seguido adelante desde entonces!", concluyó.