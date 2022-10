Del amor a la decepción: cómo la discografía de Shakira relata su relación con Piqué

Los fans siguen muy dolidos y con el estreno de Monotonía, el nuevo sencillo de Shakira, las canciones que tuvieron referencias sobre ahora su ex Piqué se hacen presentes en las redes sociales para demostrar que la colombiana estaba muy enamorada.

La intérprete de Antología no oculta sus sentimientos y los demuestra a través de lo que más le gusta hacer, la música, y vaya que lo hace bien.

Puedes leer también: Monotonía: Los mensajes ocultos sobre Piqué que los fans encontraron en canción de Shakira

Por ello, no es de extrañarse que desde que conoció al futbolista y hasta que prefirió nunca haberlo conocido, hay una serie de canciones que relatan su relación.

En cuanto se conocieron, Shakira no tardó en anunciarle al mundo que estaba enamorada y que los días oscuros habían terminado, así que salieron a la luz dos canciones que explican abiertamente lo que estaba sintiendo en esos momentos.

Con el álbum Sale el Sol no había dudas, la cantante se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida amorosa y aquí le dedicó a Piqué algunas líneas.

“Estas semanas sin verte me parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios”.

Y también:

“Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el Sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el Sol”.

Pero la más notoria fue Me enamoré, una carta de amor que confesaba los sentimientos de la colombiana.

“Yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer. Pensé: este todavía es un niño, pero, ¿qué le voy a hacer?”, ya que Piqué es menor que ella.

“Contigo yo tendría diez hijo, empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar”.

Y no podemos dejar de lado el gran detalle que tuvo con su ex durante el tour de Sale el Sol, cuando cambió la letra de su éxito Inevitable para hacer referencia a su nuevo amor.

La letra comienza así: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”, pero la cambió a: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y ahora entiendo de fútbol”.

#letra #masqmusica ♬ sonido original - MasQMusica @masqmusica SHAKIRA CAMBIA LA LETRA DE INEVITABLE PARA PIQUÉ #concierto

En 2014 llega Shakira, el álbum homónimo que fue lanzado después de que la artista tuviera a su primer hijo y se dedicara a ser madre, pero en él dejó muchas referencias como en la canción titulada 23.

“Hace un par de años estaba sola, solía pensar que no había un Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”.

“Nadie pensó que podría ser verdad. Oye, ¿crees?, ¿Crees en el destino? Porque hago lo que hice entonces cuando tenías solo 23”.

Dentro del mismo álbum está Loca por ti, una traducción de la canción Boig per tu escrita originalmente en catalán, la lengua de su ex, y un idioma que ella aprendió, seguramente, en honor a su pareja.

“Esta tierra me dio la felicidad más grande de mi vida: mi compañero y mi hijo”.

Pasaron muchas cosas después de eso, pues Shakira estuvo en el programa The Voice y también colaboró para el Mundial con la canción Lalala para que después de un descanso reapareciera con El dorado, un álbum también repleto de referencias a Piqué y la familia que formaron juntos, aquí recordamos el tema Toneladas.

“Es el Sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía, pero aún no se acostumbra. Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra, y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz”.

A partir de aquí, las cosas cambian, y la cantautora empieza a demostrar que la relación ya no está tan bien. Esto ocurre ya hasta el 2020 cuando lanza su canción Me gusta.

“Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas”.

Y luego hace referencia a los cambios que ella ha notado en esta etapa de su romance.

“Antes me llenabas la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte”.

Poco después lanza Don’t wait up, un tema que si bien habla de una relación en problemas, también expresa una intención de arreglar las cosas.

“¿Por qué no dejas de lado tu celular y me miras a los ojos? Me puse guapa para ti, pero te ves muy ocupado. Tal vez se necesita espacio, pero es hora de arreglarnos”.

Te felicito fue la canción que “derramó el vaso'', ya que para este momento los rumores comenzaron a salir a la luz y la letra obvia que Shakira ya lo sabía.

“Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, Fue la gota que rebasó el vaso”.

Finalmente Monotonía es la canción donde lo acepta todo; el enojo, la decepción y también la tristeza que siente ante su separación. Aquí Shakira no es discreta y deja ver al mundo que su amor acabó.

“Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.