Otro documental de Héctor Parra: su hija Daniela busca contar su versión de la historia

Tras la sentencia de 10 años y 6 meses que recibió el actor Héctor Parra por el delito de corrupción de menores, sus hijas, Daniela Parra y Alexxa Hoffman contarán sus versiones sobre las acusaciones contra su padre a través de dos documentales.

Las jóvenes pretenden dar más detalles sobre su experiencia durante el proceso que vivieron durante dos años hasta que el actor fue sentenciado.

Te recomendamos: ¿Qué es corrupción de menores?, el delito por el que Héctor Parra fue sentenciado

Gossip ¿Cómo fue la relación de Héctor Parra con la madre de Alexa Hoffman?

Daniela Parra realizará un documental periodístico para demostrar como su padre, Héctor Parra fue víctima de injusticias que lo llevaron tras las rejas.

La hija mayor del actor, dijo en el programa "Venga la Alegría", que este proyecto pretende demostrar todos los atropellos que enfrentaron con las autoridades y cómo fue su experiencia al tratar de limpiar el nombre de su papá.

“Me gustaría hacer un documental periodístico; justo como duda razonable, como presunto culpable, porque de verdad las cosas que se viven allá adentro, mi papá es uno más. Lo que sí es que no quiero hacer de esto un show, un espectáculo morboso. Con todo el contexto de todo y con personas serias y formales”, expresó Daniela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dann Parra (@dannielaprm)

La joven sostuvo que no hará el documental por motivos ecónomicos, tampoco por hacerse famosa, sino como una misión de vida, pues considera que este material podrá ayudar a otras personas que han sido acusadas injustamente.

“El dinero siempre llega cuando se necesita, pero la justicia no. No la hago para ganar fama o para ganar morbo, porque un morbo ya habido suficiente, creo, porque hay días en los que digo ¿Qué onda?, ¿Por qué está pasando esto?, y entonces me reconforta pensar que es que es mi misión de vida y que voy a ayudar a más personas", dijo Parra.

Alexa Hoffman ya trabaja en el documental “Los 2 juicios de Alexa”

Por otro lado, Alexa Hoffman, la hija menor de Héctor Parra, quien lo acusó de violencia sexual y corrupción de menores ya echó a andar las grabaciones de su documental.

Hoffman dio a conocer en abril pasado que el documental "Los dos juicios de Alexa" ya estaba siendo grabado, de hecho el actor Félipe Nájera, quien tiene una productora llamada Cuarentena Films es quien será el encargado de recopilar las historias del documental.

Solo le recuerdo a @FelipeNajera66 y s todo su equipo de “producción” que desde el 26 DE ABRIL, NO tienen autorización para utilizar nuestra imagen ni nuestro nombre. Buen día. pic.twitter.com/CDqPACZN9D — daniela (@DannielaPr) May 23, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El anuncio del audiovisual generó polémica, pues el equipo de Felipe Nájera se puso en contacto con Daniela Parra para invitarla a participar en el documental de su hermana, algo a lo que ella se negó y, además, no dio su autorización para que su nombre ni su imagen aparecieran, como tampoco la de Héctor Parra. Aún no hay fecha para la exhibición del documental.