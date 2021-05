Censuran en China especial de Friends al “eliminar” a Lady Gaga y Justin Bieber

Los fans chinos de la popular serie Friends no ocultaron su enfado al ver que la censura eliminó a estrellas como Lady Gaga, Justin Bieber o la banda coreana BTS de las imágenes del programa especial que reunió a los protagonistas.

El programa especial de Friends, publicado en la plataforma HBO Max en Estados Unidos, fue difundido después por tres plataformas chinas, pero las intervenciones de estos populares invitados fueron eliminadas.

Durante el especial, la intérprete de Poker Face canta con Lisa Kudrow el icónico tema Smelly Cat que caracteriza a su personaje Phoebe.

Lady Gaga está en la lista negra de las autoridades chinas desde que en 2016 se reunió con el Dalai Lama, líder espiritual tibetano.

Bieber corrió la misma suerte cuando publicó un autorretrato en el Yasukuni Shrine de Tokio, un lugar de culto sintoísta donde se rinde homenaje a los japoneses muertos en las guerras, entre ellos 14 criminales de guerra condenados por los aliados tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

En el programa especial de Friends, el cantante canadiense desfiló con otras celebridades por una singular pasarela con los atuendos más divertidos de los seis amigos de Nueva York.

En tanto, BTS solo salió en el programa unos segundos para enviar un mensaje: "Friends nos ayudó a aprender, fue una gran escuela de inglés y entendimos lo que es la amistad verdadera".

De hecho, la serie fue muy popular en China por ese motivo, porque se usaba en las escuelas para aprender inglés.

La banda coreana provocó la ira del Partido Comunista chino el año pasado cuando omitieron referirse a los chinos fallecidos durante la guerra de Corea en un discurso sobre el dolor provocado por los enfrentamientos en la región.

Las plataformas chinas que emitieron el episodio especial de Friends no respondieron a las preguntas de la AFP sobre estos cortes.

"Llevaba semanas esperando para verla y la versión difundida en China estaba destrozada", escribió un internauta en las redes sociales.

"¿Los censores no pueden ni siquiera dejarnos disfrutar de una serie?", se preguntó otro.