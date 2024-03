Actriz Christina Applegate revela que tiene 30 llagas en el cebrero por la esclerosis múltiple

La actriz de Hollywood, Christina Applegate reveló que actualmente padece 30 lesiones en el cerebro como consecuencia de la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada.

En una entrevista para el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, la actriz de “La cosa más dulce”, dijo que esta enfermedad le ha causado llagas en el cerebro que le provocan dolor.

"Tengo 30 lesiones en el cerebro, llagas. La más grande está detrás del ojo derecho, por lo que me duele mucho el ojo derecho", dijo Applegate.

La actriz también compartió otros de los síntomas que padece, entre ellos la rigidez en sus extremidades, así como indicios de convulsiones.

"Mi mano comienza a ponerse rara y luego tengo una sensación de convulsión en el cerebro, pero no todo el tiempo", agregó.

Christina participó como actriz invitada en la famosa serie de “Friends”, donde interpretó a Amy Green, hermana de Rachel (Jenifer Aniston), personaje que le hizo ganar un Emmy en 2004 por “mejor actuación como actriz invitada”, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021.

Fue por medio de su cuenta de X, que la celebridad estadounidense dio a conocer su enfermedad en aquel entonces, cuando aseguró que había sido apoyada por muchas personas que también sufrían este padecimiento.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021 As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Su último trabajo fue en "Dead To Me", una serie de Netflix, que proyectó su último capítulo en noviembre de 2022.

Christina Applegate dijo en una entrevista para Vanity Fair enmayo de 2023, que ese era probablemte su último trabajo en la pantalla y elogió a su compañera de reparto Linda Cardellini.

"Ni siquiera puedo imaginarme ir al set en este momento. Probablemente no volveré a trabajar frente a la cámara, pero estoy muy contenta de haber salido con alguien que es, con diferencia, la mejor actriz con la que he trabajado en toda mi vida, si no el ser humano más grande que he conocido", expresó la actriz.

¿Que es la esclerosis múltiple y sus causas?

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso central.

Se produce a consecuencia de la destrucción de la mielina, una funda protectora que rodea las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Este daño a la mielina interrumpe la transmisión entre las neuronas, interfiriendo la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo.

Al interrumpir la comunicación corporal causa una grave pérdida de la motricidad y de las habilidades cognitivas.

Los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona pero en general los primeros síntomas de la esclerosis incluyen: pérdida de la visión, visión borrosa o visión doble. Debilidad muscular en una o más extremidades. Cosquilleo o entumecimiento de los brazos, piernas, tronco del cuerpo o la cara.