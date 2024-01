¿Tina Galindo y Daniela Romo fueron pareja? Así fue su relación

La empresa de relación públicas Prensa Danna dio a conocer el fallecimiento de la productora teatral Tina Galindo a los 78 años de edad.

A través de un comunicado, la empresa de management informó que la celebridad murió debido a un paro respiratorio y en nombre de su familia pidieron respeto a su privacidad en este difícil momento.

Y dieron a conocer que muy pronto se le rendirá un homenaje para reconocer su vida y carrera en al cual estuvo acompañada por la actriz Daniela Romo y de quien se ha rumorado que fue su pareja sentimental, sin embargo, hoy te damos a conocer cómo fue su relación a lo largo de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prensa Danna (@prensa_danna)

¿Tina Galindo y Daniela Romo fueron pareja?

Las especulaciones sobre que las celebridades fueron pareja se dio a partir de algunas declaraciones que la cantante dio en su momento, donde dijo que la productora la había acompañado toda la vida.

"Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años. Hemos hecho toda la vida juntas y es un ser más que importante para mí. Estoy con ella. Además de una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona", mmanifestó en su momento.

Romo también aseguró, que en todo ese tiempo, la productora estuvo al pendiente de ella tanto laboralmente como en su vida personal, sin embargo, pese a dichas declaraciones, la realidad es que ninguna de las dos llegó a confirmar que tuvieron una relación.

Lamentamos el fallecimiento de Tina Galindo, destacada productora de teatro y televisión con una amplia trayectoria.

Nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos y a la comunidad artista y teatral por su partida.



DEP ¡Hasta siempre Tina! pic.twitter.com/LXy8Ou06k4 — Coordinación Nacional de Teatro (@teatroinbal) January 30, 2024

¿Qué dijo Daniela Romo tras la muerte de Tina Galindo?

La cantante Daniela Romo se pronunció tras darse a conocer la muerte de la productora y se dijo bendecida por Dios al haberle dado la oportunidad de haberse encontrado en el camino.

"Yo no creo mucho en eso de las almas gemelas ni en las medias naranjas, creo que simplemente a veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos y crear y hacer", explicó Romo.

Asimismo, destacó que Tina la acompañó en toda su trayectoria y que no tenía como agradecerle todo el apoyo que le había dado, pues cabe recordar que Daniela padeció de cáncer de seno hace más de 10 años, tiempo en el que Galindo estuvo a su lado.

"Ella me regaló tanto, porque tuvo una trayectoria grande y ella me acompañó en todo mi trayecto y nunca terminaré de agradecerle como me apoyó, como me ayudó, como me cuidado... todo", señaló.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Romo afirmó que la despedía con todo el amor que podía y que siempre la llevará consigo.

"La despido con todo con el amor del que soy capaz de despedirla y no la despido, la llevo en mí", concluyó la actriz.