Esposa de Bruce Willis revela lo difícil que es cuidar al actor por su enfermedad: no estoy bien

Bruce Willis salió del ojo público en marzo de 2022 luego de ser diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, por lo que su esposa Emma Heming, se ha dedicado a los cuidados del famoso actor todo este tiempo.

Es por esto, que la actriz de 45 años compartió en su cuenta de instagram que el proceso de cuidado no ha sido nada fácil y a diario hace un esfuerzo para estar bien.

“Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas a las que amamos, a las que queremos cuidar y por las que queremos dar la cara”, dijo.

Del mismo modo, aseguró que todo el esfuerzo que hace es por ella, sus dos hijas y por el actor y que "cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas que amamos a las que queremos mostrar y cuidar".

“No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien (…) sé que parece que estoy viviendo mi mejor vida, tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. Lo hago por mí misma, lo hago por nuestras dos hijas y por Bruce, quien no querría que viviera de otra manera”, añadió.

Las personas que siguen a la también modelo, le brindaron mensajes de apoyo donde comentaron que la labor que hace es admirable.

"El hecho de que sientas que tienes que defenderte por tener tiempo para ti de vez en cuando es triste. Tienes uno de los trabajos más duros de este planeta" y "Emma, eres muy afortunada de tener ayuda. No muchas personas tienen una tribu para ayudar y obtener un respiro", fueron algunos comentarios que recibió.

Willis, quien se retiró el año pasado debido a la afasia, un trastorno del lenguaje, recibió un diagnóstico médico definitivo en febrero de este año y padece un tipo de demencia que ha empeorado su estado de salud, según informó su familia.

A lo largo de casi cuatro décadas, Willis ha protagonizado numerosos éxitos, incluyendo "Duro de Matar" de 1988, "Armagedón" de 1998 y "El Sexto Sentido" de 2001, y ha sido nominado cinco veces para los Globos de Oro y ha ganado uno, además de recibir tres nominaciones al Emmy.

