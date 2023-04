¿Éxito de Bad Bunny y Grupo Frontera es plagio? Acusan parecido con canción de Bobby Pulido

Bad Bunny ha vuelto a conquistar los primeras posiciones en listas de reproducción mundial de Spotify y YouTube con su colaboración con Grupo Frontera, tras el lanzamiento de “Un x 100to”.

La popularidad del puertorriqueño ha sacudido a las redes sociales con el nuevo hit, que ha sorprendido por la fusión de ritmos como el reguetón, el regional mexicano y el Tex-mex.

El Conejo Malo no se salva de la polémica con la llegada de este nuevo éxito, pues en redes sociales, los internautas han empezado a señalar que “Un x 100to”, es muy parecida la canción de "Desvelado" de Bobby Pulido.

Otros usuarios de redes sociales, niegan algún parecido entre ambas canciones, de hecho, aseguran que son completamente diferentes en cuanto a la letra, pero no dejan de lado que lo único que puede ser parecido son los acordes clásicos de la cumbia tejana y dem bow del reguetón.

"un x100to" es número uno en tendencias

El domingo 16 de abril fue el lanzamiento de “un x100to”, el cual se posicionó como el número uno en las tendencias musicales, casi 48 horas después de su lanzamiento, la canción ha conseguido casi 14 millones de reproducciones en YouTube.

La colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera fue producida y compuesta por Edgar Barrera y MAG, y habla sobre una historia de desamor entre una pareja. Él decide llamar a su exnovia para intentar recuperarla, pero su celular sólo tiene uno por ciento de batería.

“Me queda un por ciento, y lo usaré sólo para decirte lo mucho que lo siento. Que, si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa’ qué te miento? Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto. Ya nada me hace reír. Sólo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti”, dicen las letras de la canción.