"Me arrastró por las escaleras", exnovia de Drake Bell lo acusa de violencia física y verbal

El cantante y actor Drake Bell se encuentra envuelto en la polémica luego de que su exnovia Melissa Lingafelt, conocida como Jimi Ono, lo acusó de haberla violentado física y verbalmente.

A través de un video publicado en TikTok, la actriz compartió su historia y detalló que comenzó a salir con Drake cuando ella tenía 16 años y al poco tiempo se mudó con él, sin embargo, aseguró que al año comenzaron los abusos verbales por parte del cantante.

"Fui educada en casa, me mudé con él. No fue hasta aproximadamente un año cuando comenzó el abuso verbal, y cuando digo abuso verbal imagina el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar, y eso es lo que sufrí", señala la joven en la grabación.

Drake Bell’s ex-girlfriend exposes him for alleged physical and verbal abuse in series of TikToks. Jimi Ono, who started dating Drake at 16, claims he allegedly dragged her down a set of stairs face down. She also claims he allegedly got with underage girls. More in thread. pic.twitter.com/2KWk1A3myG — Def Noodles (@defnoodles) August 13, 2020

Asimismo, dijo que las agresiones verbales se convirtieron en violencia física y como evidencia de ello, - comentó -, tiene algunas imágenes.

"Me arrastró por las escaleras de nuestra casa, mi cara golpeó cada escalón mientras bajaba. Tengo fotos de eso".

Por último, Melissa, quien ahora tiene 30 años, dijo que sus amigos saben del abuso por el que la hizo pasar Drake, además indicó que tiene testigos.

"Ni si quiera quiero meterme en el tema de las chicas menores de edad. Quiero decir, lo haré, pero tengo miedo. Todos los que realmente me conocen y han sido amigos míos durante los últimos 15 años, conocen muy bien el abuso por el que me hizo pasar Drake Bell. Tengo tantos testigos. Tengo fotos, es mi historia, mi vida. Si no me crees tengo claro qué tipo de persona eres y no necesito eso de mi lado ¡Nadie quiere atención por abuso!", finalizó.

¿Qué dice Drake Bell?

Al respecto, el músico negó las acusaciones de Melissa por lo cual señaló que interpondrá acciones legales por difamación.

"Cuando nuestra relación terminó, hace más de una década, desafortunadamente ambos nos dijimos cosas terribles, como sucede a menudo cuando las parejas rompen", dijo Drake en entrevista con People.

Además, el actor aseguró que el año pasado Melissa le pidió apoyo financiero, a lo cual accedió.

"Claramente, Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí el año pasado, tanto que me pidió apoyo financiero durante un momento difícil, lo cual hice.

"No sé si su comportamiento actual es una especie de búsqueda equivocada de más dinero o atención. Pero no puedo y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias queden sin respuesta, estoy revisando mis opciones legales".

Cabe resaltar que en redes sociales algunos usuarios apoyaron a Melissa y se fueron contra Drake, mientras que otros señalaron que la joven sólo quiere llamar la atención.

