Falleció Steve Ditko, creador de Spider-Man y Doctor Strange

Medios estadounidenses informaron el fallecimiento de Steve Ditko, el creador de Spider-Man y Doctor Strange entre muchos personajes más trabajando como dibujante para Marvel durante la década de los sesenta.

El cuerpo del artista fue encontrado en su departamento el 29 de junio pasado, estimando que llevaba 2 días muerto. de acuerdo con autoridades.

Junto a Stan Lee Ditko creo Spider-Man en 1961, debutando en Amazing Fantasy #15, también contribuyó en la creación de sus clásicos enemigos como el Doctor Octopus, Sandman, Lizard, y el Duende Verde.

Goodbye, Steve Ditko, and thanks for everything, you weird legend. What strange and amazing things you achieved. pic.twitter.com/xIGOExiCYt — Wᴀʀʀᴇɴ Eʟʟɪs (@warrenellis) 7 de julio de 2018





Ditko dejó Marvel Comics porque se peleó con Lee. Según explican varias fuentes, el dúo creativo no se venía llevando muy bien.