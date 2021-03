¿Katy Perry y Orlando Bloom se casaron en secreto?

Katy Perry y Orlando Bloom una de las parejas favoritas del espectáculo, desataron fuertes rumores sobre su supuesto matrimonio, luego de que se publicara una foto de la cantante con un anillo dorado en su dedo anular.

➡️ #FreeBritney, el movimiento para liberar a la princesa del pop del control de su padre

En la fotografía, que fue difundida por el The New York Post, se puede ver a la famosa luciendo un llamativo anillo, por lo que muchos de sus seguidores no descartan de que se haya casado en secreto con Bloom, padre de su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KORLANDO (@orlandobloom_laugh)

Cabe recordar que Katy y Orlando tenían planeado casarse en diciembre de 2019, pero pospusieron sus planes por un problema de logística y para inicios del 2020 tenían sus esperanzas de unir sus vidas para siempre, pero llegó la pandemia de Covid-19.

➡️ "Terminé en el hospital", confiesa Danna Paola tras haber sido drogada en Madrid

A pesar de la situación sanitaria por la que pasaba el mundo, la pareja dio a conocer el nacimiento de su primera hija Daisy Dove Bloom.

Ver esta publicación en Instagram Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and @OrlandoBloom’s new bundle of joy.⠀ ⠀ “We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter,” Katy and Orlando told us.⠀ ⠀ “But we know we’re the lucky ones and not everyone can have a birthing experience as peaceful as ours was. Communities around the world are still experiencing a shortage of healthcare workers and every eleven seconds a pregnant woman or newborn dies, mostly from preventable causes. Since COVID-19 many more newborn lives are at risk because of the increased lack of access to water, soap, vaccines and medicines that prevent diseases. As parents to a newborn, this breaks our hearts, as we empathize with struggling parents now more than ever.⠀ ⠀ “As UNICEF Goodwill Ambassadors, we know UNICEF is there, on the ground, doing whatever it takes to make sure every expecting mother has access to a trained health worker and access to quality healthcare. In celebration of the heart we know our daughter already has, we have set up a donation page to celebrate DDB’s arrival. By supporting them, you are supporting a safe start to life and reimagining a healthier world for every child. We hope your ♥️ can bloom with generosity.⠀ ⠀ Gratefully-⠀ ⠀ Katy & Orlando.”⠀ ⠀ Please tap the link in our bio to support the most precious gift: a healthy child. Una publicación compartida por UNICEF (@unicef) el 26 de Ago de 2020 a las 8:36 PDT

La cantante de “Smile” empezó a salir con el actor en 2016, pero en marzo de 2017 se separaron. Un año después reavivaron la llama del amor con un viaje a las Maldivas.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Hasta el momento la noticia del casamiento ha sido confirmada por los famosos, sin embargo, sus fans sueñan con que sea realidad, pues ahora serían una hermosa familia.