Frida Sofía iniciará acciones legales en contra de diversas personas

“Muy herida” se declaró Frida Sofía, quien amadrinó este jueves con su presencia vía zoom desde Miami la primera transmisión del programa de entrevistas Lucía Méndez Presenta en el canal de YouTube de la cantante y actriz guanajuatense.

“¿Por qué no vas y buscas a tu madre?”, preguntó Méndez a la joven en un momento de la transmisión. “¿Por qué no la he buscado?, es porque nunca me fui y porque ella no me ha buscado a mí, cuando en realidad estoy muy herida, por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry Ramos, que le robó y le dije ‘plis no lo hagas y menos con un ex novio mío’, una madre no sale con tu ex.

“Ya su comportamiento, no coincide con sus palabras. Ella va y le llora a las cámaras. Yo no me fui, sigo aquí. La verdad sus actitudes, estar con mi ex novio en Nueva York y no invitarme, yo nunca lo haría con un ex de ella. No es de quién busque quién, es bajar la cabeza y pedir perdón. Yo qué le hecho a ella, no sé”.

Frida Sofía insistió en que los problemas con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, son graves. Consideró que no volverían a cantar juntas, porque “esto tiene que ser genuino, y no lo veo. Me regaló este depa y no ha venido a visitarlo. Yo siempre la voy a amar, la voy a admirar como artista, pero no ha sido buena madre conmigo”.

Simultáneamente, en su cuenta de Instagram, la joven publicó un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que informa que contrató los servicios del despacho Oléa & Oléa de Xavier y Alejandro Olea Trueheart, a quienes remitió a los medios de comunicación para cualquier duda y/o aclaración respecto a los procedimientos legales.

Asimismo, solicitó “a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho y respetando en todo momento los Derechos Humanos de la suscrita”.

