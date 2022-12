Nueva acusación contra Johnny Depp: ¿qué pasa en el rodaje de su nueva película?

A pesar de que Johnny Depp libró una lucha ganando el juicio contra Amber Heard, donde incluso ya se llegó a un acuerdo, las acusaciones contra él continúan y su imagen como persona y actor se ve afectada.

Hace unas semanas se reveló que el protagonista de Piratas del Caribe trabajaría en la nueva película Jeanne Du Barry, donde interpreta al rey Luis XV, y que ya se está grabando, pero su regreso a la actuación no ha sido como se esperaba.

La primera imagen de Johnny Depp como el rey Luis XV. | Foto: Why Not Productions

Luego de los primeros ensayos durante el rodaje, Depp terminó acusado de mal comportamiento, algo inesperado tras el apoyo que ha recibido de sus fans y las productoras que confían en él y continúan contemplándolo para papeles importantes.

"Johnny Depp es un excelente actor cuando aparece en el set. Excepto que a veces el equipo está listo a las 6 am y no viene nadie. Entonces, después, Maïwenn (su compañera del elenco) se enfada y al día siguiente es ella la que no viene. Es una locura. Va muy, muy mal. Discuten constantemente".

Hasta ahora es lo único que se ha revelado, pero fue suficiente para que Depp volviera a estar en los reflectores, poniendo en peligro de nueva cuenta posibles contratos con grandes empresas.

¿La carrera de Johnny Depp está en riesgo?

Esta situación no es buena para Johnny Depp y su trabajo como actor, pues cuando se anunció que formaría parte del elenco de la película dirigida por Maiwenn, el intérprete de Jack Sparrow lidiaba con un juicio contra el periódico británico The Sun por haberlo llamado “golpeador de esposas”.

En este caso Depp no salió victorioso, pero la directora decidió confiar en él y darle el papel de Luis XV, mientras perdía, al mismo tiempo, su participación en Animales fantásticos 2 donde da vida a Grindelwald.

Por lo anterior, los supuestos comportamientos de Johnny Depp en el set demuestran que no ha valorado a quienes lo siguen apoyando en el medio artístico.









