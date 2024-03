Josh Peck rompe el silencio ante el abuso que sufrió Drake Bell

Recientemente, Drake Bell contó en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV el abuso sexual que sufrió cuando comenzaba su carrera en Nickelodeon por parte del Brian Peck. Tan solo unos días después de la publicación del episodio, Josh Peck, su coprotagonista en la serie “Drake y Josh”, dijo que se puso en contacto con él.

Desde que salió el episodio, las cuentas de TikTok e Instagram de Josh Peck se llenaron de comentarios que le pedían se pronunciara al respecto. Incluso Drake Bell compartió un video en el que pide a sus fans se lo tomen con calma pues es una noticia difícil de procesar.

“Solo quiero aclarar algo. He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas publicaciones. Solo quisieronque sepan que esto es realmente difícil de procesar”.

Además, reconoció que a pesar de no hacerlo público, su excompañero de actuación se había puesto en contacto “para hablar conmigo y ayudarme a resolver esto. Ha sido realmente genial”, dijo Bell en su video.

Unas horas después, Josh Peck compartió a través de su cuenta de Instagram, que le tomó unos días procesar lo que vio en el documental Quiet On Set, pero que ya se había puesto en contacto con Drake, sin precisar de lo que hablaron.

Además, dijo, quería brindar su apoyo a las personas que sufrieron abusos en los sets de Nickelodeon.

“Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”, escribió.

Asimismo, mencionó que es necesario proteger a los niños y que espera, los testimonios que recopila el documental sirvan para cambiar a la industria.

“Hay que proteger a los niños. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación para las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria.

Es importante mencionar que ambas ex estrellas de Nickelodeon se habían mantenido distanciados por su agenda de trabajo y falta de acuerdos en el guion de una nueva versión de la serie "Drake y Josh" que quería lanzar Josh Peck en 2019.