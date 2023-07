Todos sus seguidores son bots: Sofía Rivera Torres ataca a los fans del team infierno

Sofía Rivera Torres, quien fue la segunda eliminada de La Casa de Los Famosos levantó polémica en la gala del lunes pasado, pues mientras se encontraba junto a Paul Stanley, Raquel Bigorra, Odalys, Diego de Erice y otros eliminadas del show, aseguró que el apoyo del "team infierno" en redes sociales es falso.

La conductora de televisión que al principio estuvo del lado del equipo liderado por Sergio Mayer y Poncho de Nigris, pero que finalmente se hizo parte del "team cielo", dijo que la popularidad del "team infierno" en las redes sociales es debido a los bots.



Team cielo está compitiendo contra granjas de bots

Sofía Rivera Torres dijo que ella ve un panorama sin ninguna oportunidad para Jorge Lozano, la Barby Juárez y Bárbara Torres integrantes del "team cielo", ya que están compitiendo contra una granja de bots que al final de cuentas influye en las eliminaciones.

"Yo no creo que tengan ninguna posibilidad el team cielo de sobrevivir allá adentro (....) me parece injusto pensar y pensar que nada más es por que Sergio es un buen estratega y todo está funcionando (....) no. Están compitiendo contra granjas y granjas de bots contratados y así, vaya, llevas una navaja a la guerra", dijo Sofía.

#televisa #vix #teaminfierno #teamcielo #sergiomayer #ponchodenigris #wendyguevara #nicolaporcella #apio #emilioosorio #mentiras #falso #chisme ♬ sonido original - Sarahi Kenahi @sarahi_kenahi Dios, hasta fuera de la casa siguen dando patadas de ahogado. Tanto les cuesta aceptar lo que está pasando con el Team Infierno? @NIURKA MARCOS @Imperiobbnius_Oficial #lacasadelosfamosos

Diego de Erice sale en defensa de los fans del team infierno

Diego de Erice, el conductor de las galas de La Casa de Los Famosos México, utilizó su cuenta de Twitter para posicionarse frente a los comentarios de Sofia Rivera.

El presentador manifestó su molestia y dijo que lo dicho por la exparticipante del reality show es una falta de respeto para la credibilidad del programa y para los fans que dan sus votos para mantener a sus partipantes favoritos dentro de la competencia.

NO ESTOY DE ACUERDO,NI APOYO LOS COMENTARIOS QUE LE QUITAN CREDIBILIDAD TANTO A SUS VOTOS, COMO AL PROGRAMA.Los votos valen, se contabilizan,Y NO SON BOTS.Eso es una falta de respeto tanto para la credibilidad del show, como para ustedes los millones que votan 🙏🏼@LaCasaFamososMx — Diego de Erice (@diegodeericemx) July 11, 2023

