La verdad sobre la supuesta demanda de Liam Hemsworth contra Miley Cyrus por "Flowers"

Desde su lanzamiento, la canción de "Flowers" de Miley Cyrus ha sido un rotundo éxito hasta el punto de ganarle al tema de Shakira Sessions #53 con Bizarrap, dedicada a su ex Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía.

Fue el 13 de enero de este año que la protagonista de Hanna Montana estrenó su nuevo sencillo, justo en la fecha de cumpleaños de Liam Hemsworth.

Flowers: ¿de qué habla la canción?

La canción, aunque nunca menciona el nombre del actor, habla sobre una ruptura sentimental y lo difícil que en su momento es dejar y cerrar el ciclo con la expareja, que en el caso de Cyrus, fueron más de 10 años de estar juntos.

Pero sobre todo, habla sobre el amor propio, que muchas veces se nos olvida al priorizar por completo a la otra persona, siendo este tipo de amor, el más grande y del cual uno debe de disfrutar siempre.

El tema impactó de tal manera, que se volvió la canción más escuchada en Spotify a nivel mundial, coronando a Miley en la famosa plataforma de streaming y en cada rincón del planeta, donde hasta la fecha se sigue reproduciendo.

¿Liam Hemsworth demandó o no a Miley Cyrus por Flowers?

Casi dos meses después de su lanzamiento en redes, se filtró un documento con la supuesta demanda de Liam contra "Flowers" por difamación.

Supuestamente, el artista habría sido afectado por las indirectas que el tema contiene, pero sobre todo, por los videos, que a raíz de la canción, los internautas revivieron y donde Liam se comportaba mal con Miley.

#liamhemsworth #fyp #flowers ♬ Flowers - Miley Cyrus @rileyroisin queen of ending toxic relationships and knowing her worth!! #mileycyrus

Lo anterior, habría dejado en mal al actor hasta el punto de que pudo haber perdido su contrato como sustituto de Henry Cavill en The Witcher, la popular serie de Netflix.

Sin embargo, la verdad es que ni el actor ni su equipo de trabajo han negado o confirmado la demanda y hasta la fecha se desconoce la veracidad del documento, por lo que la verdad es que nadie sabe si la denuncia existe o no en realidad.

According to leaked documents, Liam Hemsworth is officially suing Miley Cyrus for defaming him after the success of the single "Flowers". pic.twitter.com/E1lodoTp8k — 𝖌𝖆𝖇 (@mcgiftz) February 28, 2023

Lo único que es cierto, es que alrededor del mundo, el apoyo se ha volcado con Cyrus, mientras Hemsworth ha quedado muy mal parado frente a los fans de la celebridad, que incluso ahora ya tiene una nueva conquista: la modelo Gabriella Brooks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)