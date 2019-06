Lady Gaga es captada saliendo de casa del actor Bradley Cooper

Tras los fuertes rumores de problemas en su relación, el actor Bradley Cooper y la modelo Irina Shayk, ex novia de Cristiano Ronaldo, pusieron fin a su relación, luego de cuatro años de casados.

❤️ #bradleycooper #irinashayk

Hasta ahora, la expareja de famosos no ha emitido declaraciones. Lo que se sabe es que Cooper y Shayk se encuentran resolviendo la custodia de su pequeña hija Lea Seine y que, tras la ruptura, Irina fue captada abandonando el hogar que compartía con Cooper.

Lo que resulta curioso es que la polémica cantante Lady Gaga fue fotografiada exactamente en el mismo lugar y las imágenes están dando vuelta a las redes sociales.

Lady Gaga and Bradley Cooper walking the premises after kicking Irana out of the house to make sure she wasn't lurking around 🤭🤭🤭🤭

Sin embargo, dichas imágenes fueron tomadas en el 2016 mientras que Gaga y Cooper grababan juntos “A Star Is Born”.

Gaga ha desmentido a la prensa el tener una relación con Bradley Cooper una y mil veces.