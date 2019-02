Con abrazo, Madonna felicita a Lady Gaga y ¿olvidan sus diferencias?

Luego de la premiación de los premios Oscar, la cantante Lady Gaga acudió al after-party dónde se encontró con nada más y nada menos que con Madonna, a las cuáles se les vio convivir muy amenamente durante la noche, incluso hasta foto compartieron en redes sociales.

En la ceremonia de premiación, Gaga había venido derrochando talento cuando junto al actor Bradley Cooper cuando escenificaron a lo que en redes le llamaron, el momento más romántico de la noche, al interpretar ‘Shallow’ tema principal de la película “Ha nacido una estrella”.

Fue la revista Time quien publicó una fotografía en la que La reina del pop abraza a Gaga, quien disfruta de su más reciente éxito en el cine; siendo dicha imagen, causa de alegría para los seguidores de las cantantes.

Ver esta publicación en Instagram The 91st Academy Awards were filled with historic firsts and emotional moments, from @blackpanther‘s Ruth E. Carter and Hannah Beachler becoming the first black women to win in their respective categories (Costume Design and Production Design) to @ladygaga and Bradley Cooper’s stirring performance of their award-winning song “Shallow.” After the event, the biggest names in #Hollywood celebrated at “The Party,” entertainment mogul @guyoseary and @madonna’s famed after-party, where there is a strict ban on social media posts. TIME partnered at the event with the artist and photographer JR—a 2018 #TIME100 honoree—for an exclusive look at last night’s winners and partygoers. See more pictures at the link in bio. Photograph by @jr for TIME Una publicación compartida por TIME (@time) el 25 de Feb de 2019 a las 5:10 PST

En la foto, las superestrellas del pop se encuentran sobre una sábana blanca, mientras que Madonna sostiene la cabeza sonriente de Gaga y ésta abraza a su nuevo trofeo. Las mujeres lucen contentas en la foto, sin ninguna señal de mala voluntad entre ellas.

Hay que mencionar, que ambas cantantes en años pasados, tuvieron varias disputas, una de esas comenzaron en 2014 cuando las letras filtradas de una canción de Madonna nunca publicada, "Two Steps Behind Me", parecían ser extracto de una letra de Gaga.