Marie Kondo renuncia al orden: debe estar en nuestros corazones y mentes

La reina del estilo de vida ordenado, Marie Kondo, ha encontrado un nuevo reto el cual describe como agotador, pues desde que nació a su tercer hijo en 2021, el orden y la limpieza son un tema difícil en su vida cotidiana.

La japonesa concedió una entrevista en al diario estadounidense, The Washington Post, en la cual Marie Kondo explica que sigue manteniendo la alegría de siempre, pero hoy no depende de tener una casa ordenada.

Te puede interesar: [Video] ¿De qué trata el método de Marie Kondo del que muchos hablan?

La introspección y la reflexión se han vuelto más importantes en su vida que un cajón lleno de playeras perfectamente dobladas o un gabinete de especias digno de Instagram.

“Ordenar significa ocuparse de todas las 'cosas' de tu vida”, escribe en su libro Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life ", donde la japonesa de 38 años, amplía el concepto kurashi, o "forma de vida".

"Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?", pregunta Kondo.

Buen Fin OEM Tips para mantener en orden tu cocina

La maternidad no ha cambiado su forma de pensar, sólo ha modificado su visión, pues hoy sabe que su casa estará desordenada y dice que se ha dado por vencida en eso en el buen sentido. Ahora Kondo asegura que se da cuenta de que lo más importante para ella es disfrutar el tiempo con sus hijos en casa.

Al final de la entrevista, Marie Kondo dice que el orden debe ser en nuestros corazones y mentes, enfatizando que estas son las cosas con las que está luchando en este momento.