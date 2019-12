"No todos los hombres son violadores y asesinos", responde Rebecca de Alba a feministas

Rebecca de Alba aseveró que la violencia de género continuará si no se propicia un entorno de respeto entre hombres y mujeres, ya que los flashmob y movimientos femenistas que se han realizado en los últimos meses en el país tienen un discurso que enjuicia al hombre sin merecerlo.

La también actriz fue entrevistada en el Aeropuerto Internacional de Tampico "General Francisco Javier Mina”, luego de haber presentado la obra “Los mandamientos de una mujer chingona” en el Teatro Metropolitano.

Indicó que es preciso generar un cambio cultural en el que la mujer no forje el machismo, ya que la violencia se trata de un problema de educación en el que contribuyen los dos géneros, hombres y mujeres y para erradicarla debe de existir conciliación y no enjuiciamientos o agresiones como se han venido dando en las recientes marchas que han acaparado los reflectores a nivel internacional.

“Yo creo que también existe un discurso tergiversado por que no únicamente las mujeres somos víctimas de violencia, también el hombre, por qué el hombre ya no encuentra su lugar, por qué se le ataca de todo dentro de este discurso que el hombre es un violador, un asesino, un golpeador y no es así, hay hombres que son violadores, asesinos golpeadores pero no el género en sí".

Nudia Toscano

Asimismo, expresó que la solución en temas de violencia es “hablar por los dos géneros, porque no podemos tener respeto ni entendimiento de los dos géneros si no damos respeto, cuando la mujer se ha manifestado, ha terminado de manera no afortunada y violenta en contra del hombre”.

“Viene de miles de años de costumbres de cuestiones culturales el rol que se le dio al hombre desde un principio, la mujer que ha creado el machismo, creo que cada ves está peor, yo como mujer no incito a la violencia, nunca he estado en una posición de ser agredida o cuando hay una falta pongo un alto, es una cuestión de cómo nos han educado”, finalizó.