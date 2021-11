Todo por un boleto de Justin: así acamparon las beliebers afuera de la Arena Monterrey

Una vez más la euforia de las beliebers se hizo presente en Monterrey tras el inicio de la preventa de boletos para el concierto de Justin Bieber el próximo 22 de mayo 2022.

Fue desde ayer en la noche que las fans del canadiense se dieron cita afuera de la Arena Monterrey para apartar su lugar y acampar sin importar el frío o las horas de espera y así lograr conseguir una entrada para el show del cantante, que ahora viene con su Justice World Tour.

📸| Fans mexicanos de Monterrey acampan para comprar boletos en la preventa, que se lleva a cabo hoy. pic.twitter.com/XtkEebym5B — Justin Media México (@jbmediamx) November 17, 2021

Mantas, colchas, sillas, bancos y hasta casas de campaña se hicieron presentes en la interminable fila que unió a las apasionadas seguidoras de Justin con el único objetivo de tener su acceso garantizado para poder presenciar el regreso del artista que desde 2017 no venía a nuestro país.

El último concierto de Justin fue en 2017 como parte su gira Purpose World Tour en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde durante tres días más de 58 mil personas se dieron cita para verlo, sin que nadie pudiera imaginarse que años después vendría una pandemia que paralizaría todos los espectáculos alrededor del mundo.

@justinbieber LOVE YOURSELF IN MEXICO CITY 19/02/17 PURPOSE WORLD TOUR THE BEST NIGHT IN MY LIFE REALLY @scooterbraun @AlfredoFlores @john pic.twitter.com/NRahrHrI2c — Aritzai J D B M (@alondrabelieb12) February 24, 2017

Es por lo anterior que la euforia por conseguir una entrada es aun mayor pues para muchas de sus seguidores este sería su primer concierto en esta nueva normalidad pues cabe recordar que los contagios por Covid-19 aún siguen vigentes.

En esta ocasión, las lagrimas de las fans fueron de felicidad para aquellas lograron conseguir su boleto, a diferencia de hace varios años cuando en 2011 unas beliebers también de Monterrey se volvieron virales luego de llorar a nivel nacional porque no habían conseguido sus entradas para el show, argumentando que incluso mucho gente se había metido en la fila, algo que no sucedió en esta ocasión.