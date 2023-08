Protagonista de Un sueño posible, reacciona a demanda de Michael Oher: es muy desafortunado

Quinton Aaron, actor protagonista de la película “Un sueño posible”, habló de la demanda interpuesta por Michael Oher, exjugador de la NFL y la persona que inspiró la cinta, tras señalar que todo lo que se contó en realidad se encuentra basado en una mentira.

Michael Oher era conocido por esta película en donde se retrata la forma en que la familia Tuohy lo habría adoptado para darle una mejor vida.

La película inspiracional ahora es vista como un fraude después de el deportista de 37 años, presentara una demanda en el tribunal del condado de Shelby en Tennessee, EU, en donde afirma que Sean y Leigh Anne Tuohy en realidad no lo adoptaron de manera oficial y sólo lo utilizaron para enriquecerse, no solo con las ganancias de su tiempo en el futbol americano, también con lo obtenido por la película.

En entrevista para el diario The New York Post, Quinton Aaron señaló su tristeza por la forma en que se ha desarrollado el caso y afirmó que fue algo que lo tomó por sorpresa. Aunque ya antes existían especulaciones de que la película omitió varias cosas y que era por muchos lados falsa, hasta este momento había decidido no hacer caso a ninguno de esos comentarios.

“Me sorprendió y me tomó por sorpresa. Después de haber conocido a Michael y a los Tuohy, siento que este es un giro de los acontecimientos triste y desafortunado. Puedo decir solo por mi experiencia personal de reunirme con ambas partes, tengo el mayor respeto por todos ellos a lo largo de los años”, explicó.

Sobre su experiencia con la familia, Quinton no pudo revelar mucho al ser parte de la huelga de actores que actualmente se lleva a cabo en Hollywood y que podría romper las reglas por contar situaciones que ocurren en los sets de grabación, pero indicó que Michael Oher estuvo pocas veces presente en la filmación y que sí tenía idea de que se sentía mal representado por la película.

“Al principio, cuando vi esos artículos (sobre Oher no sintiéndose representado), no podía relacionarme con lo que decía porque no lo miraba desde su perspectiva. Para mí, era un trabajo y estaba muy agradecido por la oportunidad. Creo que una parte de mí sintió que se estaba metiendo en eso”, indicó Aaron. “Pero, después de mirarlo a través de sus ojos y ponerme en su lugar, puedo ver por qué se sentía así… Desafortunadamente nunca tuvimos la oportunidad de tener esa conversación”.

Quinton Aaron se dio a conocer en gran manera por su papel en “Un sueño posible” para el que recibió un entrenamiento exhaustivo de dos veces al día, los siete días de la semana para poder bajar de peso y hacer más fuerte su cuerpo.

También ha participado en las cintas “Halfway” y “De madres a hijas” ambas de 2016. Ahora más como un actor de reparto se le ha visto en series de televisión y producciones de bajo costo, debido a que busca enfocarse en una carrera en la música.

Actor defiende a Sandra Bullock

Dentro de sus comentarios, Quinton Aaron también se refirió a las críticas que ha recibido Sandra Bullock, quien es la protagonista de la película en el papel de Leigh Anne, con comentarios en los que incluso piden a la actriz devolver su premio Oscar al ser una historia falsa.

Al respecto, el actor pidió que se respete a Bullock ya que ella no realizó nada malo y por la situación personal que actualmente atraviesa tras el fallecimiento de su pareja Bryan Randall hace unos días.

“Vivimos en una época en la que las personas están empeñadas en culpar a las personas y simplemente están arrojando cosas que están mal. Es como decir ‘Vamos a arrojar a esta persona a los lobos’”, indicó el actor. “Sandra no hizo nada malo. Esa es mi chica y está pasando por un momento muy difícil en este momento. Realmente siento que deberían dejarla en paz y dejar de intentar atacarla”.

Michael Oher, exjugador de la NFL, en su demanda acusó a la familia Tuohy de engañarlo para que cediera la autoridad legal y se pudiera usar su nombre su nombre en negocios una vez que cumpliera los 18 años y que nunca lo adoptaron oficialmente.

La película “Un sueño posible” recaudó un total de 300 millones de dólares tras su salida en 2009 y, en los documentos de la demanda, se explica que la familia Tuohy, incluidos sus dos hijos biológicos, recibieron 225 mil dólares cada uno en regalías más 2.5 por ciento de las ganancias netas, mientras que Michael no recibió nada de ello.

