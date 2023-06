Quitarse el condón sin avisar es delito: Elena Ríos detalla acusaciones contra Tenoch Huerta

Este jueves, la saxofonista María Elena Ríos emitió un comunicado en el que detalla las supuestas agresiones de carácter sexual que el actor Tenoch Huerta, con quien mantuvo una relación sentimental, ejerció contra ella.

En días anteriores, la también activista acusó a Huerta de ser un "depredador sexual", algo que él negó desde sus redes sociales.

Desde sus cuenta de Twitter, Malena expuso que a raíz de su denuncia pública, varias mujeres se pusieron en contacto con ella para compartir sus historias en las que presuntamente, el actor de Marvel abusó de ellas.

"Desafortunadamente es un modus operandi que Tenoch ejerce de manera normal desde hace años", agrega.

Dicha dinámica, de acuerdo con Ríos, consiste en buscar mujeres con una situación de vulnerabilidad emocional, para después hacerlas sentir admiradas, enamorarlas, ganarse su confianza y usarlas como "trofeo sexual".

En el documento explica que lo siguiente en la dinámica del actor es desaparecer y dejar de comunicarse de forma abrupta, para después volver a mantener contacto pero sólo para tener relaciones sexuales.

Asimismo, Elena Ríos asegura que el colectivo Poder Prieto estaría protegiendo al actor y que algunas mujeres que aún forman parte de dicha organización, conocen sobre las agresiones y que pese a ello "me dieron la espalda y me atacaron para defenderlo".

"Él me cortejó constantemente y en efecto, de esos son testigos sus amigos de Poder Prieto, pero no son testigos del trato íntimo que tuve con él (...) creí en todas las cosas bonitas que me decía y caí", agregó.

Dentro del documento emitido por Elena Ríos, explica que el comunicado de Tenoch Huerta donde niega las primeras acusaciones "pretende hacerme ver como una mujer despechada. A mí me costó mucho asimilar y procesar todas esas emociones pero esto no significa lo que él quiere dar a entender".

Por último, agregó que ha recibido amenazas de quemarla con ácido por parte de los fans de Tenoch.

"A ellos les digo que yo no quiero dinero ni fama. Lo único que quiero es que esas violencias cesen y poder vivir en paz". concluyó.