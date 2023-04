Franco Escamilla habla sobre Ricardo O'Farrill: no haré chistes sobre la situación

El comediante Franco Escamilla se promunció por la polémica que desató su colega Ricardo O'Farrill al hablar en una transmisión en vivo sobre los standuperos Daniel Sosa, Mau Nieto y de otras celebridades.

Al respecto, Escamilla mencionó en una transmisión desde Twitch que está preocupado por lo ocurrido al ser un tema delicado y que no hará chistes al respecto, algo que también externó en sus redes sociales.

Hace poco me putearon por un chiste (qué yo no hice)

Después, insultaron a mi familia porque hablé de un chiste de otro comediante.

Ahora, me están insultando por NO hacer un chiste de una situación delicada.

Supongo que la policía de la moral no entiende de ironías.

¡Les mando… — Franco Escamilla (@franco_esca) April 26, 2023

"No somos quien para emitir un juicio al respecto porque no estamos informados al 100 por ciento, no vamos a hacer chistes al respecto porque no me parece un tema gracioso y sí estoy preocupado por nuestros compañeros", externó.

En la polémica transmisión de O'Farrill, el standupero indicó que Bryan Andrade, productor y manager del famoso podcast La Cotorrisa ejerció violencia doméstica sobre su esposa Andrea Duarte, algo que ya fue confirmado por ella.

"Es muy delicado, creo que tiene que ser tratado por los medios correctos y esto es mediante una denuncia, mediante abogados y gente que va a hacer algo al respecto", dijo Escamilla sobre el tema.

Asimismo, compartió que ha hablado con O'Farrill y aunque no dio detalles sobre la conversación, añadió que lo ocurrido le pareció un colapso nervioso del comediante.

"Tengo entendido que Richie está bien, en el sentido de que su familia y amigos ya están cerca de él, ya están tratando de ayudarlo, a mí me daba (la impresión) de un colapso nervioso y la gente pues quiere chisme"

Del mismo modo, indicó que tiene una buena relación con dicho comediante y con todas las personas del gremio pues desde el inicio de su carrera, añade, se comprometió a no enemistarse con nadie.

"Yo que voy a hacer, no puedo afirmar ni negar nada porque no sabemos (...) yo de mis amigos conozco lo que ellos me cuentan, no soy quien para emitir un juicio moral", añadió.

En redes sociales, han calificado a Escamilla de "tibio", pues suele hacer chistes sobre todo tipo de temas, e incluso resaltan cuando defendió a "Platanito" cuando se burló del feminicidio de Debanhi Escobar en Monterrey.

Por último, el comediante indicó que para él, lo dicho por O'Farrill "fue un balde de agua fría", y que espera que todo se trate de un malentendido.