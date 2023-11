¿Se cancela la marihuana? Snoop Dogg anuncia que dejará de fumar

El rapero estadounidense, Snoop Doog, realizó un anuncio en sus redes sociales en donde reveló que está dejando de fumar.

Celebridades Snoop Dogg dona 10 mil dólares a una mujer de 93 años que está a punto de perder su casa

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A través de una fotografía en su cuenta de Instagram, Snoop escribió un mensaje en donde dio una breve explicación relacionada con que descansará a su cuerpo del humo, aunque no especificó si trata de tabaco o de marihuana.

“Después de muchas consideraciones y conversaciones con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad”, escribió Snoop Dogg.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por snoopdogg (@snoopdogg)

Snoop Dogg y su consumo público de cannabis

Calvin Cordozar Broadus Jr., nombre de pila de Snoop, es reconocido por diversas canciones como “Smokin' On”, “Next Episode” o “Gangsta Zon” y por ser un consumidor de cannabis.

81 in a day - do tha math ! #snoopchat RT: @KaylaBradley1 How many blunts do you smoke in one hour? @SnoopDogg #snoopchat — Snoop Dogg (@SnoopDogg) May 8, 2013

En sus redes sociales, videos musicales o en diversas entrevistas, el rapero era abierto respecto a su consumo, incluso, en algún momento en su cuenta de X, afirmó que fumaba alrededor de 81 porros a diario.

Seguidores de Snoop Dogg le demuestran

Los seguidores de Snoop Dogg han celebrado la decisión del rapero de dejar de fumar, así se lo han hecho saber en las decenas de comentarios que ha conseguido la publicación.

Algunos usuarios de las redes también han dicho que el anuncio de Dogg no significa que dejará de consumir marihuana, sino que dejará de fumarla para usar comestibles.

OMG! ¡Son novios! Peso Pluma besa a Nicky Nicole en pleno concierto: "Te amo, mi amor"

"Tuve una embolia pulmonar el año pasado y también tuve que dejar de fumar; así que son más comestibles para Edible Dee; pero sé lo difícil que es esta transición, especialmente para alguien como tú. Tómate todo el tiempo que necesites", se lee en un comentario.

"Se está moviendo hacia lo comestible, dejando que sus pulmones descansen un poco, devorando al campeón", dijo un seguidor.

Snoop Dogg no sólo es un consumidor de marihuana, además, tiene su propia marca de productos cannábicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Death Row Records (@deathrowrecords)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 2015, el famoso rapero lanzó la marca Leafs by Snoop que vendía ocho tipos de cannabis como Cali Kush, Pie de limón y Luces del norte, pero sólo se vendían en Colorado, EU, de acuerdo con la revista TIME.

Según Industria420, un portal especializado en cannabis, Snoop lanzó recientemente la marca Death Row Cannabis que se vende en dispensarios de San Diego, San Bernardino y Brentwood, California.