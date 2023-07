Tom Holland confiesa que tuvo problemas de alcoholismo: sólo podía pensar en beber 

Aunque Tom Hollan es una gran estrella de Hollywood, se sabe poco de su vida personal, ya que él mismo se mantiene hermético sobre el tema, pero recientemente decidió abrirse y contar un aspecto difícil dentro de lo que parece una vida de éxitos.

Durante una entrevista para el podcast “On Purpose” de Jay Shetty, el intérprete de Spider-Man reveló que tuvo que luchar contra el alcoholismo, lo que a su vez le causó depresión.

La situación es reciente, pues el actor explicó que todo comenzó en enero de 2022 después de las fiestas navideñas en las que, mientras festejaba, abusó de las bebidas alcohólicas.

Él notó que algo estaba mal cuando empezó con la costumbre británica conocida como “enero seco”, en la que se deja de beber por un mes para recuperarse de los festejos y así el cuerpo se rehabilite.

“Sólo podía pensar en tomar un trago, era todo en lo que podía pensar. Me despertaba pensando en eso, revisaba el reloj para ver si ya eran las 12 y realmente me asustó, pensé ‘wow, quizá tenga problemas con el alcohol’”, relató.

Ante esto, Holland decidió ampliar el tiempo de cero alcohol también en febrero para probarse a sí mismo que no tenía un problema, pero no fue nada fácil, ya que su trabajo consiste también en asistir a muchos eventos sociales donde hay mucha bebida.

“Pasaron dos meses y todavía seguía luchando. Me sentí como si no pudiera socializar, no podía ir al bar y pedir una soda, no podía ir a cenar. Realmente estaba luchando”.

Para asegurarse de que podía lograrlo se puso una nueva meta y dejar de beber hasta el mes de su cumpleños (junio): “si puedo pasar seis meses sin alcohol, puedo probarme que no tengo un problema”, pensó.

¿Cómo fue su recuperación?

Al pasar ese lapso de tiempo, Tom se dio cuenta de lo diferente que era su vida cuando no tomaba; dormía mejor, su salud mental mejoró al manejar con más tranquilidad sus problemas y se sentía con mejor salud física también.

“Ya pasó un año y medio y ha sido increíble. No puedo creer la diferencia que siento por no beber”, finalizó.

Respecto a su salud mental, el joven artista dijo que el medio del entretenimiento fue un factor que influyó en lo mal que se ha llegado a sentir, pero que ahora trabaja en ello.

“Aprender sobre salud mental y su poder, así como hablar con psicólogos, ha sido muy instructivo para mi vida”, dijo.

Al parecer Tom ha logrado salir de ese hoyo, pues recientemente se estrenó su último proyecto de Apple TV Plus, “The Crowded Room” y su relación con la también actriz Zendaya parece ayudarle mucho a mejorar.