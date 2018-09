Chantal Andere "pelea" con su esposo en ceremonia del Grito

Vaya revuelo causaron la actriz Chantal Andere y su esposo Enrique Rivero Lake en la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional al protagonizar una “pelea”.

La pareja fue invitada junto con otros famosos como Maxine Wooside, Ana María Alvarado y María Victoria a la celebración por el 208 aniversario de la Independencia y la última del presidente Enrique Peña Nieto.

El grito. En Palacio Nacional. pic.twitter.com/ee58OZiSOh — Maxine Woodside (@maxwoodside) 16 de septiembre de 2018 En Palacio Nacional. Celebrando a 🇲🇽 Mexico. @anamaalvarado mi querida Toyita y Alex su hijo. Gracias Alex. Cenamos rico. pic.twitter.com/jLmNN8gcvI — Maxine Woodside (@maxwoodside) 16 de septiembre de 2018 Toda en rojo. #Carlin. #disenador. pic.twitter.com/fBphS2lv93 — Maxine Woodside (@maxwoodside) 16 de septiembre de 2018

Sin embargo, usuarios de redes sociales captaron el momento en que Chantal y su marido se ven disgustados. Aun cuando Enrique intenta acercarse a la actriz, ella lo evita e intenta separarse de él.

No entiendo el pleito de Chantal Andere y su esposo.... pic.twitter.com/qyX2BrymWm — Barbie Harp (@BarbieHarp) 16 de septiembre de 2018

Ante la polémica porque su marido la “jaloneó”, Andere salió en Twitter a responder lo que había pasado:



Es mi esposo y estábamos jugando!!! Jajajaja es mí esposo y estábamos jugando!!!😉 — Chantal Andere (@Chantalandere) 16 de septiembre de 2018

Rivero Lake también reaccionó con humor a los comentarios, pero conforme lo iban criticando, se involucró en una discusión con los tuiteros y hasta Ana María Alvarado se metió para aclarar que no hubo una pelea y que se llevan muy bien.



😂🤣😂🤣😂🤣😂 — Enrique Rivero Lake (@eriverolake) 16 de septiembre de 2018 No sé ría, yo soy fan de Chantal y me encanta su trabajo me preocupo x ella ... X mas q digan q estaban jugando eso no parecía usted se ve como si hubiera visto a alguien q se la quiere quitar 🤔 aunque comprendo q quizá tenga celos chanty es bellísima 🙏 — Harlee santos (@scarlattaa) 16 de septiembre de 2018 Te paso el dato, para que no hables por hablar. Esto te parece un jaloneo y una pelea? pic.twitter.com/q6wAgsr29u — Enrique Rivero Lake (@eriverolake) 16 de septiembre de 2018

Y por si no fuera poco, el esposo de Chantal Andere sarcásticamente mostró las "huellas de sangre" en una post de Twitter, aunque luego lo borró.

