[Video] Eiza González visita albergue en Tijuana y convive con niños migrantes

El pasado domingo Eiza Gonzalez, compartió un momento muy emotivo con sus seguidores: la visita a uno de los albergues de niños migrantes que hay en Tijuana.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz publicó varias fotos de su visita en la que compartió tiempo con los niños pintando, cocinando y hasta bailando.

Ver esta publicación en Instagram What a a beautiful and special day. Every service trip gets better @thisisabouthumanity we built, we painted, we cooked, we played... we smiled. I love coming to Tijuana, please read a little about these wonderful charities and help with whatever your hearts desire to help our future generations ❤️ look at those smiles... Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 15 de Sep de 2019 a las 10:14 PDT

En esta ocasión, Eiza participó con la asociación “Yes We Can”, primer programa escolar totalmente bilingüe para niños migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram @yeswecanwf is trying to get enough donations to gutter a new bus and be able to build a tiny school in it so they can drive around the migrant shelters to help children continue their education. Link is in bio. Helping our future generations is key, children have no fault in any political division. ❤️ Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 15 de Sep de 2019 a las 12:27 PDT

La artista reveló que el programa está buscando obtener los recursos necesarios para comprar un autobús y construir una pequeña escuela para que los niños migrantes puedan seguir estudiando.

Ver esta publicación en Instagram A wonderful day spent with @yeswecanwf ❤️❤️ un día increíble en Tijuana con @yeswecanwf Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 14 de Sep de 2019 a las 2:54 PDT

Asimismo, alentó a la comunidad a sumarse a estas acciones de caridad con fundaciones como Yes We Can y This Is About Humanity para ayudar a la niñez migrante.

Cabe destacar, que la mexicana, quien ahora reside en los Estados Unidos, se ha visto muy involucrada en proyectos como este para ayudar a la comunidad latina migrante.