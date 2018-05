La Incondicional y el cadete Tello, lo mejor del sexto capítulo de Luis Miguel la Serie

Un Luis Miguel a veces consciente de los errores que comete por su acelerada vida, pero sin dejar su vida de excesos muestra el sexto capítulo de la serie transmitida por Netflix. Y como cada domingo que sale un nuevo episodio, esta vez conocimos el "origen" de uno de sus videos icónicos, La Incondicional, además tenemos más motivos para odiar a Luisito Rey y se sigue revelando pistas de lo que realmente sucedió con la mamá de "El Sol".

Pero vamos por partes:

El cadete Tello, ¿el verdadero Incondicional?

Luis Miguel quiere grabar este tema a como dé lugar en el Heroico Colegio Militar, pero tiene que cumplir con una semana de entrenamiento físico. Luismi piensa que será fácil y se le asigna para ello al cadete Tello, quien lo supervisará.

La realidad es otra para el joven cantante, pues no tiene condición física, incluso vomita en un bote de basura; no da una como militar. Pero se hace amigo del cadete Tello... para la mala fortuna de él porque "El Sol" no es una buena influencia que digamos.

FOTO: NETFLIX

Luismi lo invita a una de sus impresionantes fiestas llenas de celebridades, Tello se deja envolver por el ambiente y termina borracho. Pero, upss, se le olvida que tenía entrenamiento a las 7 de la mañana y nadie lo puede llevar al campo militar.



Ay pobre cadete Tello, cayó en la siempre confiable “algo tranqui” 🤦🏽‍♂️ #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/5700uGwD98 — Ramsés Zárate (@Rams3dg3) 28 de mayo de 2018

Días después le anuncian a Mickey que aprobó el entrenamiento, pero se lleva la penosa noticia que el cadete Tello fue suspendido (sí, por su culpa) y tendrá que hacer el examen al siguiente año.



Sintiéndose culpable, Luis Miguel le dice que moverá sus contactos, pero el joven militar le dice que tiene que asumir su responsabilidad.

#LuisMiguelLaSerie cadete tello (General Vega en la vida real)?? El amigo que todos queremos pic.twitter.com/JBJyBDswXT — Solecit¤ (@solecito03038) 28 de mayo de 2018 Comparte este Cadete Tello para que mañana te levantes a la hora #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/sEUZfV5tPh — DanielMirandaTerrés (@danielmterres) 28 de mayo de 2018 Una Alerta Amber YA para buscar al Cadete Tello. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/jHnFsqEQOG — Labregón (@luistua) 28 de mayo de 2018 Solicitamos su colaboración para localizar al cadete Tello, necesitamos nos cuente su versión de los hechos y también para saber si pudo hacer su examen de piloto o no...#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/q3Tav75UCu — Arturo 🇲🇽 (@tunomedices) 28 de mayo de 2018 Próximamente billete conmemorativo al cadete Tello.#luismiguelserie pic.twitter.com/VW9EZjn5VW — Luis Miguel (@SoyIuismiguel) 28 de mayo de 2018 Los niños héroes:

- Agustín Melgar 🎖

- Vicente Suárez 🎖

- Juan de la Barrera 🎖

- Juan Escutia 🎖

- Francisco Márquez 🎖

- Fernando Montes de Oca 🎖

- El cadete Tello 🏅#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/KjTww36Xpi — Wera Ricky Riquín Supernova (@wera) 28 de mayo de 2018 NOOOOOOOO TELLO ¡NO TE VAYAS! ¡QUÉDATE! ¡TÚ ERES EL INCONDICIONAL! 😭#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/pOCKQ2pHmB — Rulo Riquín Canallín (@Rulob0yd) 28 de mayo de 2018

Aún no se sabe si realmente existió Tello o es otra historia para reforzar la serie, lo real es que el público ya acudió a Google para saber si es real este cadete y también volvimos a recordar el video de La Incondicional producido por Pedro Torres (aquí está, ya no lo busques), en el cual, por cierto, la modelo se parece mucho a Mariana.



Todo este momento de reflexión hace que Luis Miguel se disculpe con su ex manager Hugo y quiera buscar un arreglo con la familia de Fabiola, la chica que casi mata en el anterior capítulo.

Luisito Rey, te odiamos más que a Thanos



Luisito Rey sigue mostrando que es un rufián, solo ve a su hijo como su mina de oro, sin importar que lo dañe física y mentalmente.

Regresamos a los años 80, Luismi filmaba por las mañanas la película “Ya nunca más” (1984), donde lloraba desconsolado porque le cortaban una pierna, y en las noches seguía presentándose en shows.

El pequeño artista ya no puede más con ese ritmo de trabajo. Pero a su padre no le importa, no puede creer que a "su corta edad" (12 años) ya esté cansado, por lo que convence al doctor para que le suministre efedrina y que tenga más energía, mostrando como lo inicia en el mundo de las drogas y mete la duda sobre si Luis Miguel sigue tomando este tipo de sustancias.

FOTO: NETFLIX

Lógico, el pequeño sufre los efectos secundarios y termina en cama. Marcela Basteri, preocupada, le reclama a Luis, por lo que decide dejar su carrera (diseñaba el vestuario de Timbiriche) y volver a cuidar a su hijo.

Lo que me dejó el capítulo 6 de la serie Luis Miguel:

▪No censura 🤙🏻

▪Maldito Luis Rey

▪borrachín incondicional

▪quiero parlar italiano

▪Maldito Luis Rey

▪ vuelve al buen camino

▪MALDITO LUIS REY — Celi ✨ (@celinameg) 28 de mayo de 2018 Capítulo 6 #LuisMiguelLaSerie



-JuanPa Zurita buscando a su mamá

-Luis Miguel crudo

-Militares

-La cruda moral

-Pobre Tello. Por andar de pedote

-Luisito rey inicia en la drogas a Luis Miguel a los 12 años

-Cada capítulo odio más a luisito rey 🤬 pic.twitter.com/bPF9O2eq9k — jc soto (@jc_sotoo) 28 de mayo de 2018 Capituló 6: LA INCONDICIONAL = Tello 😱❤️😱❤️ ah! Y te odio un mucho más Luisito Rey😡 #LuisMiguel #LuisMigueLaSerie — Au! (@au_morales) 28 de mayo de 2018

“Nos mintieron, Mickey”

Sin embargo, las mentiras de Luisito Rey están llegando a su fin. Primero, ya está siendo auditado por sus malos manejos y Luis Miguel descubre que lo engañó al decirle que su mamá se fue con un amante a Italia.

Que placer me da ver a Luisito Rey en problemas. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/jocjuUXu05 — Luis Miguel (@SoyIuismiguel) 28 de mayo de 2018

Y en una cena con su (mal) padre y Tito en su casa, recibe la llamada de su hermano Alejandro desde Europa: “Nos mintieron, Mickey”. Su mamá no los abandonó por otro hombre, todo es parte de las mentiras de su padre.