Patricio Arellano celebra en acústico diez años de carrera

Aunque la popularidad de Patricio Arellano estalló en la televisión con proyectos como Sueña conmigo, donde participó con figuras como Eiza González, el actor argentino tiene una faceta musical que lo ha acompañado desde hace una década en su carrera y que ahora viene a celebrar a México, con su primera presentación en vivo en nuestro país en el Foro TotalPlay.

“Son diez años de carrera, tiempo en el que edité cuatro discos, pero esta es mi primera vez en México y por eso no sólo tocaré canciones de Nuevo Sol, mi último disco, sino también de los otros tres porque hay público que me conoció desde el principio”, explica en entrevista.

“Para mí esto es como una celebración, yo lo siento así, como un premio, porque siempre quise estar aquí en México. Además se da en un momento donde me siento muy consolidado como artista, muy seguro de mí mismo y más afianzado al escenario, además de tener muy claro lo que quiero comunicar con mi música”, destaca el compositor.

Su llegada a México, una plataforma de suma importancia para él, no es casualidad, pues desde su participación en Sueña conmigo en 2010 comenzó a tener seguidores, “gracias ahora a las redes sociales. Pero no sólo aquí, tengo seguidores en países donde mis discos no han sido editados como Alemania o España. Pero la única forma de que un público realmente te conozca es que te vean en vivo”, dijo.

Para Patricio Arellano, México es una “plaza con la que vengo imaginando desde hace tiempo pero que se venía postergando desde por las obras y proyectos que tengo en Argentina, pero bueno ahora estaré haciendo un acústico aquí con músicos mexicanos”, en la que presentará sencillos como Nadie, Mi vida con vos, Corre y Un león.

Y aunque está dedicado a la música, la actuación no queda en segundo plano, pero “no siempre es compatible con la vida del cantante, así que trato de dedicarle tiempo a cada cosa", pero “lo más importante ahora es expandir mi música”.