Lamento que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje: el mensaje de Paul a su papá Paco Stanley

A pesar de estar aislado, el actor y conductor Paul Stanley, dejó programado un mensaje en sus redes sociales dedicado a su padre Paco Stanley a 24 años de su muerte.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí”.

Este martes se difundió en televisión abierta el primer episodio de “El Show. Crónica de un asesinato”, con guion y dirección de Diego Enrique Osorno y producción ejecutiva de Carlos Sosa, que narra en cinco capítulos la vida y muerte del famoso conductor de televisión.









“No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡Eres eterno! Los amo, siempre en mí, Paul”, concluyó el concursante de La casa de los famosos.

Colegas de Paul como Adal Ramones y Gon Curiel le manifestaron su apoyo.

“Eterna admiración, una gran influencia para mí. Cada vez que te veo, veo mucho de él en ti. Te mando un abrazo muy fuerte, querido Paul”, escribió el standupero Gon Curiel.

Mientras otros usuarios se preguntaron cómo es que Stanley pudo publicar el mensje, si permanece aislado en La casa de los famosos.