Vuelve la Taylormanía, ahora en cines, con pulseras de la amistad, diamantina y baile

A unas semanas de que se presentara Taylor Swift en México y donde convocó a casi 60 mil asistentes sólo en la primera fecha, el furor por la cantante aún se mantiene en los fanáticos.

Las pulseras de la amistad, los brillos en las prendas, maquillajes con mucho glitter y vestuarios atractivos y sensuales volvieron a verse en las calles gracias al estreno de "Taylor Swift: The Eras Tour" en versión película.

Los seguidores de la cantante originaria de Pensilvania, Estados Unidos podrán revivir uno de los conciertos de la gira que ofreció por Norte América, en especial el que grabó en Los Ángeles en el SoFi Stadium.

TAYLOR INTRODUCING THE FILM IM CRYING 🥹🥹🥹🥹🥹#TSTheErasTourFilm #TSTheErasTourFilmPremiere pic.twitter.com/NqOLTmdZUk — jake (taylor’s version) (@taylorsrep13) October 12, 2023

Durante la proyección, no hay reglas, no es necesario mantenerse sentado las dos horas con 45 minutos que dura el filme, el contenido es por y para los fanáticos, al menos así aparece un mensaje al final del largometraje compartido por la propia Swift.

Yo llegando a Cinepolis:



- Me da un boleto para la película de las morritas poseídas…



- ¿El exorcista?



- No, la de Taylor Swift pic.twitter.com/oJ5mO3Bfr0 — M E M O (@memomtz11500) October 14, 2023

Así que prepara tu mejor atuendo, saca el máximo brillo que tengas ya que las eras de Taylor están disponibles en la pantalla grande desde este fin de semana.

ay hermanas, creo que ya comprendo porqué taylor prefiere estar presente en los eventos de los gringos pic.twitter.com/XFgbOd8grA — cielito (@zmirrorball) October 14, 2023

Taylor Lautner doing backflips at a Taylor Swift ‘Eras Tour’ concert film screening. pic.twitter.com/l9LS0UP30J — Pop Base (@PopBase) October 14, 2023

Si bien muchos pensaban que se ofrecería contenido distinto, especialmente escenas detrás de cámaras o vivencias de fans que estuvieron a las afueras del concierto, lo cierto es que únicamente se proyecta el concierto de una forma resumida, agregando algunos efectos visuales.

La experiencia comienza con "Lover", seguido de "Fearless", "Evermore", "Reputation", "Speak Now", "Red", "Folklore", y "1989", en versiones acústicas y finaliza con "Midnigths".

Me encuentro sin voz, con dolor de cuerpo y cansado, pero la experiencia de ayer, fue la mejor experiencia de toda mi vida.



La verdad no puedo esperar a estar frente a Taylor muy pronto.



Me encantó ver a todos en el cine bailando y cantando.#TSErasTourFilm pic.twitter.com/74TI1UKzOY — Taylor Swift Ecuador 🩵 (@Taylorswift_ec) October 14, 2023

Los temas que más corearon los swifties fueron: “Lover”, “You belong with me”, “Shake it off”, “Look what you made me do”, “Ready for it”, “Cruel Summer”, “Blank Space”, “Bad Blood”, entre otros.