Taylor Swift le dedica emotivo mensaje a Beyoncé tras la premier de su película The Eras Tour

Taylor Swift desfiló ayer en la alfombra roja de la premier de su película "The Eras Tour", donde la artista nos presenta un recorrido de tres horas de las actuaciones que realizó por el mundo con su gira.

La cantante se dijo muy contenta por poder compartir con todos sus seguidores este proyecto tan importante dentro de su carrera y que muestra una de las giras más exitosas de todos los tiempos.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sin embargo, Swift quiso dedicar en sus redes sociales un mensaje a una estrella en especial, que a lo largo de su trayectoria, ha sido una gran influencia para ella. Nos referimos a Beyoncé.

"Estoy tan contenta de que nunca sabré cómo habría sido mi vida sin la influencia de Beyoncé. La forma en que me ha enseñado a mí y a todos los artistas de aquí a romper las reglas y desafiar las normas de la industria. Su generosidad de espíritu. Su resiliencia y versatilidad.

Ella ha sido una guía a lo largo de mi carrera y el hecho de que apareciera esta noche fue como un verdadero cuento de hadas", escribió Taylor en el emotivo mensaje.

Recientemente, Beyoncé terminó su gira Renaissance World Tour, por lo que pudo asistir sinn problemas al estreno oficial de la cinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift, agradecida con Beyoncé desde 2009

Para quienes no lo recuerdan, la realidad es que Taylor siente un profundo cariño por Beyoncé desde 2009, cuando la estrella la apoyó en unos premios VMAs.

En aquel momento, Swift estaba dando su discurso por ganar el premio a mejor video por "You Belong With Me", cuando Kanye West la interrumpió y le quitó el micrófono para decir que el video de Queen B también era uno de los mejores.

Taylor se quedó en shock y no logró terminar su discurso, sin embargo, cuando fue el turno de Beyoncé de subir al escenario para recibir un galardón, la diva le cedió su lugar a Swift para que terminara su speech.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El momento le dio la vuelta al mundo y es por ello que la intérprete de "Red" siempre le estará agradecida.