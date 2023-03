El discurso más largo en los Oscar lo dio la actriz Greer Garson y por ello cambiaron las reglas

Las ceremonias de premiación de los Oscar han sido marcadas a lo largo de los años por momentos divertidos, extraños y hasta bochornosos, como es el caso de la edición 2022 en la que Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock en vivo.

Muchas veces la emoción de conocer a los ganadores hace que el espectador olvide las reglas del evento, pero Greer Garson se encargó de lograr que su discurso fuera la clave para que la Academia tuviera que cambiar sus estatutos.

¿Cómo fue el discurso de Greer Garson?

En 1943, la actriz se llevó el galardón a Mejor Actriz por su participación en Mrs Miniver, dirigida por William Wyle. Al ser la mujer número 15 en llevarse el Oscar logró algo importante, pero ahora es recordada por algo más.

Garson tiene hasta ahora el récord del discurso más largo en esta ceremonia. Algunos medios suman casi cinco minutos, pero otros más como El Independent aseguran que la actriz habló por casi siete minutos.

Aunque el discurso se perdió y no existe un registro en video del momento en su totalidad, sí hay algunas partes que se lograron rescatar.

La ganadora dedicó parte de sus palabras a su experiencia como inmigrante:

“Vine a este país como una extraña hace cinco años. He estado muy feliz y muy orgullosa de ser miembro de esta comunidad y de esta industria todo ese tiempo. Y de todas las personas a las que conocí o con las que trabajé, en verdad recibí tanta amabilidad que durante mucho tiempo no podía creer que fuera cierto, pero esta noche me hicieron sentir que de verdad me abrieron la puerta de su amistad por completo y esa bienvenida está es sincera, y es por eso que estoy tan feliz”.

También habló de la rivalidad que se crea en este tipo de eventos entre artistas, lo cual no debería existir porque todos son talentosos a su estilo.

“No es una cuestión de superioridad porque estamos comparando diferentes excelencias y son variadas en su naturaleza y no se pueden comparar de manera justa. No hay rivalidad en esta sala esta noche. No hay competencia. Como le dijo el Dodo a Alicia en el País de las Maravillas: ‘Todos han ganado y todos tendrán un premio’”.

¿Cuál es la nueva regla?

La Academia se vio obligada a cambiar las reglas y ya que todas las categorías serán televisadas con un pequeño espacio para discursos, se estableció que cada ganador tendrá únicamente 45 segundos para hablar.

Los organizadores buscan hacer más dinámico el ejercicio, ya que serán 24 categorías y no quieren arriesgarse a que algún ganador busque quitarle el trofeo Greer Garson con un discurso todavía más largo.

Garson perdió su estatuilla

Ese premio fue el único que ganó a pesar de que estuvo nominada otras siete veces, todas en la categoría de Mejor Actriz, pero desafortunadamente perdió la icónica estatuilla de oro cuando su casa en Los Ángeles se quemó.

La Academia no podía dejar a una de sus ganadoras sin su galardón, así que le dio uno nuevo en reemplazo.

A lo largo de 80 años nadie ha logrado superar a Greer Garson en el discurso más largo de la historia y ahora se hace lo posible para que los actores y actrices no se emocionen y se peguen al micrófono.









