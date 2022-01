Famosas que usan vestido de novias de Vera Wang terminan divorciadas, ¿es una maldición?

Uno de los momentos más especiales y mágicos en la vida de los enamorados es el día de su boda, ese instante cuando deciden dar el siguiente paso y unir sus vidas, claro tomando en cuenta que todos los detalles son importantes, y es que honestamente ¿Quién no quiere una boda de cuento de hadas?, sobre aquellas mujeres que sueñan con lucir el vestido perfecto.

Existen algunas leyendas sobre la importancia de elegir correctamente tu vestido de novia, muchos creen que el futuro de su matrimonio depende en gran medida del vestido de la novia, sin embargo en El Sol de Hermosillo te compartimos la famosa leyenda de la maldición de los vestidos, la cual trata de una de las diseñadoras más solicitadas por las novias.

Aunque muy poco habla de esta ‘leyenda’ sobre los famosos y espectaculares vestidos Vera Wang, realmente no sabemos si esta sea cierta o simple casualidad, pero te contamos la historia de las famosas que podrían confirmar esta supuesta leyenda.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Entre las las parejas más amadas y admiradas de Hollywood se encuentran Jenn y Brad, quienes decidieron casarse en el 2000 y ante esto el mundo enloqueció por la increíble pareja que formaban, pero al parecer la famosa ‘maldición’ de los vestidos de novia Vera Wang alcanzó a la famosa pareja que se dividió en 2005, por la supuesta infidelidad del actor con Angelina Jolie.

Kim Kardashian y Kris Humphries

La famosa empresaria, en su segundo matrimonio, decidió utilizar tres vestidos diferentes el día de su boda, todos elaborados por Vera Wang, por desgracia, la relación de Kim y Kris Humphries fue un total desastre y decidieron divorciarse en 2013.

Jennifer López y Marc Anthony



Sin duda, otra de las parejas latinas consentidas del público fue la de los cantantes J. Lo y Marc Anthony, ya que parecían ser una de las más estables del medio. Se unieron en matrimonio en 2004 en una íntima boda, se saben pocos detalles del gran día, pero la cantante usó un bello vestido Vera Wang, desgraciadamente después de 10 años de matrimonio y 2 hijos se divorciaron.

Khloé Kardashian y Lamar Odom

La menor de las Kardashian se casó con el basquetbolista después de conocerlo tan solo un mes antes. La lujosa fiesta de la socialité fue televisada y todos pudimos apreciar su increíble vestido blanco Vera Wang en su reality show. Después de problemas de infidelidad y adicciones, la pareja se divorció en 2016 después de menos de 3 años de matrimonio.

Hilary Duff y Mike Comrie

La famosa actriz infantil se casó con el jugador de hockey en 2016 en una espectacular y romántica boda, Hilary Duff utilizó un vestido color arena de esta diseñadora, después de un noviazgo de 7 años y tan solo 4 años de matrimonio con un hijo en común, decidieron separarse, pero fue hasta el 2016 cuando firmaron el divorcio.

Avril Lavigne y Deryck Whibley

La conocida cantante se casó a los 21 años con el cantante Deryck Whibley en 2006, esto causó una sorpresa a sus fans, ya que vistió con un elegante y estilizado vestido blanco de novia de Vera Wang, tiempo después la relación de la pareja no resultó y decidieron divorciarse en 2010, se cree que las agendas laborales de ambos influyeron en su divorcio.

Jennifer Garner y Ben Affleck

Sin duda ésta fue una de las parejas más consentidas de Hollywood por muchos años, aunque se tienen muy pocos detalles de su boda, pues esta fue muy íntima, se sabe que su unión fue en las islas Turcos y Caicos, y la guapa actriz optó por utiliazar un vestido Vera Wang para su día especial, después de 10 años de matrimonio la pareja se divorció en 2015.

Mariah Carey y Tommy Mottola

La diva se casó con el magnate de la música Tommy Mottola que es mayor que ella 21 años, la boda de la pareja en 1993 fue sin duda una lujosa ceremonia, al igual que el lujoso vestido Vera Wang que tenía una cola de 8 metros de largo, cinco años más tarde la pareja decidió divorciarse después de una muy tormentosa relación, de acuerdo a la diva de la música.

Jessica Simpson y Nick Lachey

Sin duda, esta pareja era de las consentidas a principios del 2000, ya que que ambos cantantes estaban en la mejor etapa de sus carreras, desgraciadamente, lo que parecía ser una 'perfecta historia de amor' resultó ser un romance finito, ya que la pareja se separó en 2006 después de cuatro años de matrimonio.

Tal vez estas historias podrían 'probar' la maldición de los vestidos de novia Vera Wang, pero quizá esto sea una simple casualidad, las relaciones de pareja son responsabilidad de dos y debemos de elegir correctamente a nuestra pareja, además que nunca hay que olvidar que el amor y el respeto es algo que se trabaja todos los días, aunque un vestido de novia nos transforma y empodera en ese día, no define una relación y matrimonio exitoso.