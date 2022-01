¿Qué plataformas de streaming gratuitas se encuentran en México?

Gracias a los dispositivos móviles y a la popularidad inmediata que servicios como Netflix tuvieron, el entretenimiento ha cambiado y las plataformas de streaming son la vía para disfrutar de nuevos contenidos.

Tanto películas como series comienzan a llegar de mayor forma en exclusiva a estas plataformas, las cuales ofrecen catálogos extensos como la posibilidad de disfrutar contenidos a la hora que se prefiera. Aunque la televisión se mantiene con el liderato en México para disfrutar de contenidos, el streaming no deja de ganar popularidad.

Del lado negativo, muchas de las plataformas tienen costo y tenerlas todas podría implicar una suma importante. Para la fortuna de los usuarios, ya existen servicios de streaming que buscan competir por otras vías al ofrecer sus contenidos de forma gratuita como legal en México, por lo que debes conocerlas.

SERVICIOS DE STREAMING GRATUITOS EN MÉXICO

BLIM

La aplicación original de Televisa no es gratis del todo, pero la mayor parte de su contenido sí lo es. Como parte de su estrategia para ganar un mayor número de consumidores, la aplicación abrió la mayor parte de sus telenovelas, series y películas, algunas producciones de las más importantes como conocidas en México.

Si eres un fan de las producciones mexicanas o buscas recordar los contenidos de Televisa es una gran opción para hacerlo. Solo en algunos casos los contenidos se encuentran bloqueados o se tiene acceso a los primeros episodios. Al unirte a alguno de sus planes de pago ya podrás desbloquear todo el catalogo, así como los canales en vivo de la productora.

FILMINLATINO

Si lo tuyo es el cine puedes acceder a FilminLatino, la cual no es una plataforma gratis, pero que cuenta con una gran parte de su contenido gratuito. Su catálogo en animaciones, cortos, documentales y cine la ha impulsado como una buena opción.

Esto lo logró debido a que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), es quien subsidia el gasto con la intención de dar a conocer de mayor forma el cine hecho en México. Si te unes a sus planes de paga, entonces ya podrás acceder a sus películas internaciones como de géneros variados que tendrán más de una sorpresa hasta para los más cinéfilos.

FREE TV

Esta aplicación de streaming cuenta con más de 5,000 películas y series en español de diferentes partes del mundo, por lo que ofrece miles de horas de contenido premium de manera gratuita. Al igual que varios servicios cuenta con canales en vivo de películas, caricaturas y más.

Una de sus importantes diferencias con otras es su contenido asiático con una buena variedad. El resto de sus producciones son de España, México y América Latina, por lo que no es todavía muy amplio, pero contarás con buenas opciones de distintos géneros.

PLUTO TV

La plataforma más conocida en México y en el mundo con este sistema es Pluto Tv, la cual está disponible para todos los dispositivos por medio de una aplicación. Es una de las más interesantes al combinar el streaming de los contenidos como el de transmisión en vivo con diversos canales.

Cuenta con series, películas y en sus canales se pueden ver otros géneros de contenidos como telenovelas o caricaturas. También, cuenta con contenidos originales y algunas cosas no pueden encontrarse en otros servicios, lo que mejoró su popularidad.

Esta plataforma se estrenó en 2013 como parte de una iniciativa de ViacomCBS, empresa de Estados Unidos dueña de canales como MTV, Nickelodeon y Paramount. Su contenido cuenta con anuncios, que es la vía por la que puede sostenerse.

TUBI

Esta aplicación cuenta con al menos 15 mil contenidos disponibles entre películas como programas de televisión de productoras como Lionsgate, MGM, NBC y Warner Bros. Su popularidad se ha dado a que concentra una gran cantidad de anime, algunas telenovelas y producciones de Tv Azteca.

Uno de sus graves problemas es que algunos de sus contenidos no cuentan con subtítulos y tendrás que verlos en su idioma original. Además, no cuenta con contenido original, pero gracias a su amplio catálogo es posible que encuentres títulos que no habías visto antes.

VIX

La página de entretenimiento también cuenta con su propio servicio de streaming gratuito con películas, series, telenovelas y videos de diferentes géneros. De acuerdo a la empresa cuenta con más de 20 mil horas de contenido.

Cuenta tanto con contenido on demand para reproducir con tan solo dar click, así como con diversos canales con series, cine, novelas y otras variedades. La mayor parte de sus producciones son de origen latinoamericano, así como contenido dedicado para menores de edad. A diferencia de otros, no necesita de registro para acceder al contenido y puede verse desde su sitio web.

