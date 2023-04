A más de 30 años de su muerte, ¿quién era Chalino Sánchez, el Rey de los corridos?

Chalino Sánchez ha vuelto a estar en boca de todos, en buena parte, por los artistas emergentes como Junior H, Peso Pluma o Natanael Cano quienes se han vuelto virales gracias a sus videos en Youtube y sus presentaciones en vivo.

El oriundo del Rancho El Guayabo, Sinaloa, fue una artista que dedicó su vida a los corridos en donde plasmó lo difícil de la vida en el campo, como la pobreza y la muerte de su padre y hermano, pero también le cantó al amor no correspondiod y la fiesta.

Más de tres décadas han pasado desde que el Rey de los Corridos nos dejó, pero muchos desconocen a aquel a quién inspiró a los artistas de corridos actuales. Es por eso que te traemos una semblanza de su trayectoría, las canciones que lo hicieron famoso y su trágico asesinato cuando aún era muy joven.

Chalino Sanchez, su vida

El Rey de los corridos nació en El Rancho El Guayabo ubicado en Culiacán, Sinaloa. Tuvo nueve hermanos, y durante su infancia pasó circunstancias difíciles como la pobreza y la muerte de su padre cuando él tenía seis años.

Para superar las dificultades, se fue a Estados Unidos en 1977 y trabajó como agricultor en Coachella, California.

Ahí conoció a su esposa, Marisela Vallejo Bolaños, con quien tuvo dos hijos, Adán Chalino Sánchez Vallejo y Cintia Sánchez Vallejo, sin embargo, Adán quien tenía una voz muy parecida a la de su padre y comenzaba su vida artística, murió a la corta edad de 19 años a causa de un terrible accidente automovilístico en el 2004.

También uno de sus hermanos, Armando fue encontrado muerto en un hotel, situación que lo hizo dar un giro en las letras de sus canciones.

El Rey de los corridos alcanzó la fama en 1989 en California, y de repente tenía multitud de solicitudes para que cantara en diversos lugares como El Cerrito Nightclub, El Quijote, La Explanada Tecate, El Parral Nightclub y El Farallón.

No obstante, la tragedia parecía perseguir a Chalino. Meses antes de sus asesinato fue víctima de un atentado en el restaurante bar Plaza Los Arcos, de Coachella. En enero de 1994, Edward Alvarado Gallegos, un hombre de entonces 34 años, llevó un arma al evento y disparó en dos ocasiones contra Chalino. El cantante salió herido, pero también respondió con el arma que tenía, sin embargo, la pistola se encasquilló, y se defendió con los puños. Poco después fue sometido el tirador, no antes de asesinar a una persona y herir a otras ocho.

Canciones que lo hicieron famoso

Nieves de enero

Una de las canciones insignia sin duda es “Nieves de enero”. Una canción de desamor en la que un hombre se declara a una mujer pero no es correspondido, sin embargo, ella le dice que esperara hasta las nieves de enero para obtener una respuesta, la cual nunca llega.





Los chismes

Una canción que habla sobre la determinación de un hombre en contra de todos los chismes que circulan sobre la mujer con la que se va a casar. “A mí los chismes me vienen flojos. Y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida. Y nunca nadie me podrá alejar de ti”, reza la canción.





Alma enamorada

La última canción que interpretó Chalino antes de morir. Otra canción que habla sobre la espera del amor verdadero.





Muerte de Chalino

La mañana del 16 de mayo de 1992, un grupo de campesinos encontró un cuerpo atado de manos y tobillos en un canal de Culiacán. El cuerpo tenía los ojos vendados. Le habían dado el “tiro de gracia”. Los hombres no sabían que acababan de encontrar a Chalino Sánchez, cuya leyenda apenas empezaba con su muerte.

Es muy icónica la historia de la amenaza que recibió Chalino. Un día antes de su muerte, El Rey de los corridos dio su última presentación en vida en la capital de su natal Sinaloa, velada en la que quedó registrado el momento en que una nota, en la que supuestamente le amenazan de muerte, llega a sus manos.

Tras un momento de terror que se ve reflejado en su rostro, Chalino continuó su presentación hasta el final, tras la cual intentó aumentar la seguridad de su gira.

Saliendo del lugar un grupo de personas vestidas de policías federales le pidió al cantante y su comitiva que los acompañara para hablar con el comandante. Esta sería la última vez que se le vio con vida.

Entre las versiones que circulan, se dice que el cantante se enamoró de una mujer de la mafia, la novia de algún capo que no dudó en ponerle fin a su vida; también se habla de que alguno de sus corridos pudo haber causado la molestia de la persona equivocada.

Si bien nunca se esclareció la muerte de Chalino, este quedó en la memoria como un artista que falleció en la cúspide de su carrera y, al igual que Valentín Elizalde, una bala terminó con su vida justo cuando iba a la cima.

|| Con información de José Huizar ||