Rebecca Jones promueve la salud

“Vayan al doctor, háganle caso a su cuerpo”, es el llamado que hace la actriz Rebecca Jones, alarmada ante el dato de que "anualmente en América mueren 100 mil mujeres por cáncer de ovario”.

Jones, quien superó este tipo de cáncer, tuvo un encuentro por Facebook la tarde de este miércoles con María Fernanda Díaz de la Vega, gerente de Programas de Salud en Pro Mujer, para compartir su experiencia.

"Mis síntomas fueron que el abdomen se me inflamaba y mi doctor de 30 años de tratarme, me diagnosticó colitis por error, pero yo no soy rencorosa y seguimos como siempre", relató la actriz durante la presentación de la campaña La vida no es una telenovela, en la que está inmersa Televisa.

Fue muy enfática Rebecca al pedir a las mujeres que antes de ser cuidadoras de padres, esposo e hijos, vigilen su salud. “¿Alguna vez priorizaste la salud de tu familia ante la tuya?”, preguntó a las casi dos mil personas conectadas en la transmisión y el 58 por ciento dijo que sí.

“¿Te has hecho una mastografía alguna vez?”, el 50 por ciento respondió que no. "Es muy lamentable que en México, donde se hacen amplias campañas, no se busque información, el cáncer de mama si se detecta a tiempo es curable, es gravísimo que las mujeres no se practiquen la mastografía".

Señaló la importancia de una actitud de fortaleza ante la enfermedad. En su caso, es parte del 49 por ciento de las sobrevivientes de cáncer de ovario, gracias a que se sometió al tratamiento adecuado, con una buena actitud. "No me entristecí, no me deprimí, y siempre me mantuve positiva, ese es mi consejo, no sólo es ser risueña, sino sentirte afortunada, porque aunque todo te duela, estás viva".

Agregó que jamás se permitió bajar de peso, “a pesar de las fuertes quimios, yo hacía que los días fueran buenos, de vez en cuando comía taquitos al pastor”, y no dejó de reír. "También hay que ver mucha comedia, reír, ver cosas chistosas y alejarte de las cosas y personas tóxicas, siempre en positivo y pensar que todo pasa, lo malo como lo bueno. Estar siempre en la felicidad y el amor es la mejor medicina, es lo que nos saca adelante del cáncer de mama, de ovario, cuantas veces aparezca en mi cuerpo, lo vuelvo a atacar".