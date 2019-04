Regina Blandón muestra su lado oscuro en Duelo de Comediantes

La protagonista de Mirreyes contra Godinez se meterá de lleno a la comedia, pero esta vez como jueza de la segunda temporada de Duelo de Comediantes, en donde determinará quién de los contrincantes quedó más destruido al lado de El Diablito y Eduardo Videgaray.

“Siempre he sido muy fan del stand-up, cuando me invitaron a participar no dudé porque aparte me llevo muy bien con El Diablito y a Videgaray ya lo conocía, entonces la verdad va a estar muy divertido” comenta en entrevista telefónica para la Organización Editorial Mexicana.

La actriz ha participado anteriormente en programas de comedia, forma parte del elenco de Me caigo de Risa y de Renta Congelada, sin embargo y para sorpresa de algunos, la actriz demostrará que también es capaz de llevar un humor negro.

“Subí una foto, y me escribieron ‘me encanta ese programa pero no creo que Regina Blandón tenga ese humor’ y yo creo que se sorprenderían, tengo un humor muy negro, muy sarcástico que no muchas veces exploto” asegura.

Aunque en el programa su rol es el de decidir quién es el ganador, la actriz fue invitada al estrado para llevar a cabo una batalla, sin embargo “ahí si no me atreví porque yo respeto muchísimo la chamba de la gente que hace stand-up y se me hace dificilísimo”.

Blandón dice que uno tiene que saber reírse de uno mismo y no tomarse todo tan personal, “a mucha gente se le hace como agresivo (el programa) y pienso que no, justamente ahora que todo es demasiado políticamente correcto y no se puede decir nada de nada creo que esto es un respirito al alma ácido, no es un ataque a alguien más sino tener la capacidad de reírse de uno y de las cosas que te dicen”.

Por lo mismo, Blandón en ocasiones tuvo que pedir disculpas por lo ocurrido durante la filmación pues uno de los retos a los que se enfrentó fue a “tratar de no herir de más, yo salía después de una batalla y era de ‘oye no, no soy tan ojete’ y todo el mundo era así de ‘nombre no te preocupes’ y creo que es eso, todo mundo sabía a que íbamos y aguantar vara” pues “también se traen unos chistes contra mí chidos” menciona entre risas.

Además el proceso de preparación también requiere su tiempo y explica que había una buena comunicación con sus compañeros, con los que intercambiaba ideas.

Gossip Mariana Seoane deja de ser una niña buena y entra a las narcoseries

“Hay que saber quién está peleando con quién, o de donde viene, pensar en cómo nos van a joder ellos a nosotros y cómo los podemos molestar nosotros a ellos, sí hay mucha planeación previa pero la verdad nuestra chamba de jueces está bastante a gusto, nada más te sientas, te mueres de risa y dices bueno tú fuiste el más mala onda entonces tú ganas”.

Entre sus proyectos, la protagonista de Como novio de pueblo, comenta que seguirá siendo parte de los programas Me caigo de Risa y Renta congelada y está próxima a terminar la temporada de Happy en el Teatro Milán, también “hay algunos proyectos de teatro que tengo que platicar para ver cuando se estrenan” finalizó.

Los 13 capítulos de la segunda temporada de Duelo de comediantes se presentarán los jueves a partir 25 de abril por Comedy Central.