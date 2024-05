Richard Sherman, compositor de éxitos de Disney, muere a los 95 años

Richard Sherman, el compositor detrás de canciones de películas clásicas de Disney como "Mary Poppins" y "El libro de la selva", murió el sábado a los 95 años, dijo la compañía de cine y entretenimiento.

El músico falleció en Beverly Hills debido a una enfermedad asociada con su avanzada edad, informó Disney.

Sherman y su hermano Robert que murió en 2012, trabajaron como compositores para Disney entre 1960 y 1973, tiempo durante el cual escribieron más de 200 canciones para 27 películas y dos docenas de producciones televisivas.

En un comunicado, Disney describió a Richard Sherman como un "miembro clave" del "círculo íntimo de talentos creativos" del fundador, Walt Disney.

El trabajo de los hermanos incluyó "Chim Chim Cher-ee", un éxito de la película de 1964 "Mary Poppins", que les valió un Óscar a mejor canción y otro a mejor banda sonora.

"Estaremos eternamente agradecidos por la huella que Richard dejó en el mundo y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia", dijo el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en un comunicado.

We are deeply saddened by the passing of Disney Legend Richard Sherman. Your songs are the soundtrack to so many of our memories, including the iconic “Feed the Birds.” Thank you for filling the world with your joy and for the incredible legacy of music you created. pic.twitter.com/PN3DuJUyEY — Disney Animation (@DisneyAnimation) May 25, 2024

Los hermanos también fueron responsables de éxitos como "It's a Small World" y "I Wan'na Be Like You" de "El libro de la selva".

"El trabajo del dúo sigue siendo la voz lírica por excelencia de Walt Disney", dijo la compañía.