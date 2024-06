Ringo Starr llena de estrellas el Auditorio Nacional

Tras casi diez años de ausencia, y un par de cancelaciones de sus shows por temas de salud, Ringo Starr finalmente se reencontró con la Ciudad de México, con un show en el Auditorio Nacional, que logró un lleno total.

Corriendo y haciendo su ya característica señal de amor y paz, un Ringo sonriente llegó al escenario, para reunirse con su All Star Band, actualmente conformada por Warren Ham, Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stuart, Collin Hay y Gregg Bissonette.

“Matchbox” e “It Don’t Come Easy” fueron los temas que dieron inicio a este show, que llevó a los presentes por un recorrido a través de distintas etapas del rock de los 60, 70 y 80.

“Buenas noches Ciudad de México. ¿Están listos para divertirse y escuchar buena música? Porque eso es lo que hacemos. Cada uno de ustedes está noche conocerá al menos una canción”, dijo Ringo.

La audiencia, conformada en su mayoría por fans de Los Beatles que acudieron con playeras de la banda y hasta con trajes de “El Sargento Pimienta”, no dejaba de cantar y gritarle al músico cuánto lo aman.

En este show, todas las estrellas tuvieron su momento para brillar. El primero fue Steve, guitarrista de Toto, quien interpretó “Rosanna”, éxito ganador del Grammy como Grabación del Año en 1983, perteneciente al álbum “Toto IV”.

Hamish Stewart continuó con “Pick Up The Pieces”, y enseguida Colin, de Men At Work, interpretó “Down Under”, de su disco “Business as Usual” de 1981. Ante la emoción, el artista incluso dirigió unas palabras en español a los fans: “Buenas noches a todos me alegro de estar aquí con Ringo en la Ciudad de México, la mejor del mundo”.

En todo momento, el ex baterista de Los Beatles se mostró de buen humor y sonriente, y respondía al cariño de la gente, haciendo la señal de amor y paz y diciéndoles a sus fans que los quería mucho.

A bordo del "Yellow Submarine", Ringo llevó a la audiencia de vuelta a 1966, año en que se lanzó dicho tema del álbum "Revolver" de Los Beatles. Algunos miembros del público elevaron globos amarillos para amenizar el momento, mientras el músico cantaba sonriente.

Tras un pequeño “break”, donde según compartió aprovechó para tomar una taza de té, Ringo regresó para continuar su viaje “en las profundidades del mar” con “Octopus’s Garden”.

El público seguía contento, mientras Starr bailaba, brincaba y les deseaba amor y paz. El viaje por el rock continuó con éxitos como “Backoff Boongaloo” y “Overkill”.

Bajo la batuta de Steve Lukather, Ringo y la All Starr Band interpretó "Africa", canción grabada en 1981, perteneciente al cuarto disco de Toto. Al finalizar, la gente ovacionó al ex Beatle, quien intentó son éxito hacer un corazón con sus manos, pero lo sustituyó por la señal de amor y paz.

“¿Se sienten bien? De esto se trata. De sentirse bien son una gran audiencia. Me encanta tocar aquí”, dijo el artista. La recta final del show estuvo compuesta por temas como “I Wanna Be Your Man” de Los Beatles, “Who Can It Be Now” de Men At Work y “Hold The Line” de Toto.

Con una pequeña ayuda de sus amigos, Ringo Starr llega al final de su show con “With a Little Help from My Friends”, parte del repertorio de Los Beatles, y escrita por John Lennon y Paul McCartney. “Son la mejor audiencia de la historia. Les deseo amor y paz por siempre. Los amo”, se despidió Ringo.