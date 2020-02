Sabine Moussier se reencuentra con El Privilegio de Amar

Después de 22 años de su estreno original, Sabine Moussier podría reencontrarse con El privilegio de amar, la historia que la popularizó en la televisión mexicana. La actriz adelantó en entrevista que fue invitada por Carla Estrada para formar parte de la nueva adaptación que la productora realizará este año para el proyecto Fábrica de sueños.

“Carlita me dijo que quiere hacerla conmigo y el papel está padrísimo. Claro, es otro personaje porque ya no te doy para el otro por edad”, dice entre risas la actriz que en la versión original interpretó a Lorenza. “(Este nuevo personaje) está increíble tiene muchísima fuerza y sería parte de toda la serie, estoy muy contenta por ello”.

Que Moussier forme parte del elenco de la nueva versión de El privilegio de amar dependerá de cuándo comiencen filmaciones, pues el proyecto de Carla Estrada tuvo que ser reescrito a petición de la televisora. “(Los ejecutivos) Le dijeron que era tan bueno su proyecto que le van a poner muchos más capítulos, así que empieza otra vez a escribir”, explicó.

Para Sabine Moussier, formar parte de la nueva versión de El privilegio de amar tiene gran significado, pues asegura que, aunque fue la segunda telenovela que hizo en su carrera, esta “fue la que me dio todo en la vida. Está bruto (reencontrarse con ella) porque gracias a ella fue que tuve credibilidad y fue donde me llamaron siempre para trabajar. Si yo no hubiera hecho esa novela y ese personaje que me llevó al cielo, a lo mejor nunca hubiera tenido la carrera que hoy tengo”, recuerda.

Además de este proyecto, en abril comenzará las filmaciones de la nueva telenovela de Nicandro Díaz. Sin revelar el título, la actriz explicó que realizará el personaje de la mejor amiga de la protagonista, “ambas se enamoran del mismo hombre”, dice.

Se trata de una participación pequeña porque “mi personaje no puede aparecer en toda la mitad de la historia, sino le da en la torre. Entonces sale al principio y al final. Es un personaje muy importante y con mucha fuerza”, afirma.

Aunque aún no confirman a la protagonista de la historia, Sabine Moussier espera que el papel quede en manos de Silvia Navarro, a quien define como una de las mejores actrices. “Siempre he querido trabajar con ella, para mí sería un sueño hecho realidad porque la admiro gigantesco y sería hermoso. Se me hace una gran actriz, espectacular. Entonces, trabajar con ella, me cumplirla otro sueño”.

2020 pinta a ser un gran año para la actriz, pues además de seguir con la puesta en escena Dos más dos y de realizar algunas participaciones en la obra Mi marido es o se hace, la actriz volverá al cine con el estreno de El mesero, película que filmó poco después de haber sido operada de la cadera y donde comparte créditos con Vadhir Derbez y Bárbara López.