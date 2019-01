Deadly Class, la escuela de asesinos se estrena hoy en FX

Harry Potter y los asesinos, es lo que más se le asemeja descriptivamente a la nueva serie estadounidense de drama, thriller y acción Deadly class (Clase mortal),con la protagonización del texano Benjamin Wadsworth, Marcus; a la par de María Gabriela de Faria, Maria; quienes son unos adolescentes adiestrados en las artes mortales como una generación de matones impulsados por la ira, la venganza y la euforia sanguinaria, estrenarse en México este jueves 17 por el canal de paga FX, a las 22:00 horas.



“Es un show asquerosamente honesto, un show con el que van a identificarse, que mostrará un mundo ficticio como fantasioso, de entretenimiento, de novedad para la audiencia. La historia no es sobre violencia sino la repercusión de la violencia en la persona de Marcus como víctima de la maldad.

“Él es una persona honesta, buena, que llega a la escuela, a ese mundo; para pulirlo como un real asesino en potencia. Y sin embargo, de él hay que descubrir de cómo se mantiene como buena persona, de creencia religiosa, reza cada noche, aun cuando no tiene fe en Dios, en el mundo que le ofrecen de perversidad. Esto es ficción y fantasía, es como Harry Potter, en una historia de asesinos”, narró la actriz venezolana De Faria en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Deadly class, serie de televisión estadounidense que se estrena por FX, le precede como cómic homónimo con lectores cautivos desde cuatro años atrás en Estados Unidos que conoce los secretos, pecados y enfermedades de cada uno de los protagonistas en los que se basó este drama de acción de la idea original de Rick Remender, ilustración de Wesley Craig, color de Lee Loughridge.

Para televisión fue escrita por Benedict Wong -y actúa como el maestro Lin-, dirección de escena Lee Toland Krieger y producción ejecutiva de los hermanos Joe Russo y Anthony Russo, para darle vida a la escuela secundaria Dominio del Rey comandada por el decano Lin, fundada por su bisabuelo de la Dinastía Zhou, de quien se conocerá que arribó a la tierra prometida con la idea del sueño americano, y lo que encontró; “servilismo por contrato y abuso. Por eso mi bisabuelo, se enseño a matar y la revancha le dio sentido a su vida. De ahí que esta escuela es la liberación de la gente oprimida. Dar a los campesinos la habilidad para destronar a los amos corruptos por medio de la ira. Lo que se le pide a los discípulos, es no dar la ubicación del lugar, obediencia, no sexo, ni drogas”, le dice Lin a Marcus en una de las escenas.

De Faria, hace hincapié que Deadly class no fomentará la violencia entre los estudiantes, “tanto en Venezuela como en México, se viven diferentes tipos de violencia. Sé que la serie no la fomentará. Y soy del pensamiento que todo ciudadano en cualquier nación debe de poner su granito de arena para el cambio que empieza desde nuestro hogar, con la familia, para hacer hombres y mujeres de bien, de paz. Uno como mamá tiene esa responsabilidad de dejar un mundo mejor con hijos amorosos y respetuosos. Digamos, yo no tengo la solución para acabar con carteles, las drogas, los asesinos; pero sí tengo en mi manos la solución de hacer personas mejores”, contestó a la pregunta de OEM.

MARIA, ESQUIZOFRÉNICA Y BIPOLAR

A partir del jueves 17 se conocerá la vida oscura de María, encarnada por la actriz venezolana María Gabriela de Faria, situada la historia en el año de 1987 en San Francisco, Estados Unidos; quien le enseñará a Marcus, que en la escuela, “los Yakuza no congenian con ilegales y es mejor que seas de una banda como Soto Vato para sobrevivir aquí”, de esto se entera después cuando él en su locker al abrirlo en su interior hay un muñeco con un puñal clavado y con un escrito: “asesino de niños” y sí, para poder dejar el orfanato, tuvo que incendiarlo.

De Faría describe a su personaje María Salazar: “se comporta por momentos encantadora, en otros, llena de rabia. Es bipolar para ella tener este problema es una debilidad y siempre lo oculta para que no digan que es una loca. A ella, un cartel le mato a su familia y la secuestraron, ella realmente no pertenece a ese mundo de asesinos, pero la obligan a estar en la escuela. Y sin embargo, busca y busca una salida”.

Y abundó la venezolana, que “no nos parecemos tanto, quizá me identifico con ella por la pérdida de sus seres queridos y bien puedo saber que las ausencias son lo dolores más terribles y más tratándose de tus padres”.

María hizo saber qué para encarnar a su tocaya ficticia, “si me ha resultado todo un reto en la actuación, este papel requiere de mucha concentración, de aprendizaje en cuestión de salud, aunado a la preparación física lo hice en el boxing para llenarme de fuerza. Entrené a diario por muchas semanas para estar lo mejor posible. Pero sí reconozco que sí somos muy diferentes. Ella es mentalmente débil, pero tiene una fuerza descomunal al estar en histeria e ira, con sus ataques esquizofrénicos, muy complicados. Y la experiencia ha sido maravillosa y qué bueno que tuve la oportunidad de explorar esta vida de María”.

También habló por el hecho de encarnarla, pues su primigenia aparición fue en el cómic: “hasta que tuve mi confirmación en la serie, me cayó el veinte sobre mi personaje como el de los demás que son muy populares, famosos, respetados por sus lectores alrededor del Mundo. Entonces me brotó esa sensación de responsabilidad para llevarla a la televisión y más porque sus seguidores llevan cuatro años previos que los conocen más que yo. Y para mi será un sueño, un reto que yo cumpla con las expectativas de ellos. A veces siento miedo de conocer su reacción”.

Agradeció que los hermanos Russo, “conversarán y nos pidieran nuestra opinión en torno a la construcción de los personajes, nos hicieron sentir y ser parte del equipo. Ellos a altas horas de la madrugada se quedaban para editar lo filmado. Sé de la gran responsabilidad porque es una historia surgida del cómic”.