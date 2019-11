Sofía Aragón viaja a Atlanta para representar a México en Miss Universo

La tapatía Sofía Aragón elegida Mexicana Universal 2019, viajará a Atlanta, Georgia, para competir frente a 90 participantes por la corona de Miss Universo que se realizará en la noche del domingo 8 de diciembre próximo.

En entrevista con El Sol de México, Sofía, quien es autora de dos libros: Diamante en Bruto (2017) y El Color de lo invisible (2019), ambos del empoderamiento femenino y superación personal, habla de su enfoque sobre el concurso de belleza mundial:

“Coincido con Lupita Jones que actualmente los concursos de belleza representan a la mujer de su tiempo. Cada certamen ha sufrido una evolución, transformación y actualmente tenemos a los concursos que representan a la mujer en lo que ella quiere ser reconocida, ya no es sólo por su aspecto físico, habilidades y talento, sino también por las aportaciones a la sociedad y en el mundo. Las mujeres hoy en día tienen la oportunidad de ser la voz de las jóvenes para demostrar lo que hacen en pro de alguna causa altruista o proyecto social a desarrollar en su país”.

Para este reto va protegida con un par de amuletos: una cadena de oro con un dije de rayito de luz. “Me lo dio mi persona favorita”, como un segundo dije de diamantito obsequiado por su grupo de fans".

A la víspera de estar poco más de un par de semanas previas al certamen de belleza en su edición 68, Aragón habla en exclusiva sobre el traje regional de México que lucirá en el certamen.

“A diferencia de otros concursos el traje regional ya se cambió por uno que represente totalmente a México. El diseñador es Fernando López y voy luciendo a El Ángel de la Independencia dorado que simboliza la libertad del pueblo; hay que cuidar el Patrimonio de México sin vandalismos”.

Mientras que los vestidos de gala que portará Sofía para competir que son dos para la Semifinal y la Gran Final, fueron confeccionados por el diseñador Fer Santos.

Sofía Aragón manifiesta a El Sol de México que arriba al concurso de belleza mundial con este pensamiento:

“Llego con la idea que es muy importante disfrutar la vida, el momento que voy a vivir en el concurso, porque no se trata de ganar la corona, sino en quién te conviertes en el proceso, que´es lo que haces para que tú seas diferente y que tu mejor versión de ti misma en ese momento, quiero convertirlo en la dualidad de lo efímero y eterno; pero quisiera en ese momento detener el tiempo y que Miss Universo para mi memoria sea eterno”.

La también licenciada en Mercadotecnia con un negocio de cosméticos expresa que a diferencia de otras concursantes no lleva la voz cantante de la niñez o de las personas adultas mayores, sino que detalla:

“Mi tema ante el mundo va a hacer acerca de la depresión mental y emocional de la importancia de la concientización sobre este tópico porque año con año se incrementan los suicidios porque ellos sufren dicho trastorno emocional. Es importante defender esta causa, llevo cinco años de conferencista sobre el particular y a nivel nacional, porque es importante que llegue a muchas personas”.

Abunda la belleza nacional con 25 años que instituyó la Asociación Sonrisas Reales, el punto es no sólo que sea una clínica, sino que se genere una red de personas en las ramas de terapeutas, sicólogos, trabajadores sociales, conferencias, maestros, doctores, a fin de fusionarnos y contrarrestar este mal de este siglo, porque aun no es identificable el mal y el que lo porta no lo entiende”.

LEVANTAR LA VOZ FEMENINA

Sofía Aragón, va al certamen de belleza mundial con la idea de reforzar cada vez el empoderamiento femenino:

“Se tiene que seguir levantando la voz, pero no estoy de acuerdo con los movimientos de violencia que están dando las mujeres, porque soy fiel creyente que violencia genera violencia y caos genera caos, porque hay estudios científicos que demuestran que así es y entre nosotras no podemos ser las causantes de diferentes tipos de violencia. Si es necesario levantar la voz y seguir peleando la causa pero no a través de la violencia”.

Sofía Aragón se despide de los lectores de El Sol de México agradeciendo el apoyo mortal que recibirá desde México hasta Atlanta, Georgia; “voy por el reinado de Miss Universo 2019”, confía.