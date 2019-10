Solé Giménez enaltece en nuevo disco a las compositoras

Sin miedo a la palabra feminista, Sole Giménez ha llevado a cabo un proyecto reivindicativo para la figura de la mujer compositora en la historia de la música hispana y con un sonido sinfónico.

“Llevaba años pensando que había que hacer algo así, un disco de mujeres autoras porque muchas veces se desconoce su trabajo, en general de los autores no se habla mucho, pero el caso es que siendo mujer aún menos”, asegura la autora de Cómo hemos cambiado en entrevista telefónica.

Rosana, Violeta Parra, Chabuca Granda, Consuelo Velázquez, Rozalén y Natalia Lafourcade, son algunos de los nombres que componen la inspiración de la también compositora Sole, en su producción discográfica Mujeres de Música.

Desde el punto de vista de Gimenez, cada camino femenino hacia la composición ha sido una lucha y una historia maravillosa.“En mi caso parece que solo he sido la cantante de Presuntos Implicados, pero los éxitos los he escrito yo”, por lo que encontrarse con estas grandes compositoras de distintas épocas, la ha hecho consciente de que es gracias al trabajo de grandes mujeres que ella y muchas más han tenido un espacio en la música.

“(Las mujeres) han aportado un lenguaje diferente, Eladia Blázquez, fue la primera mujer que se atrevió a hacer tangos, ella aporta y se reconoce una nueva visión en los textos del tango. El aporte femenino trae unas nuevas temáticas a la música, una influencia diferente, nosotros somos mujeres y tenemos otra visión del mundo”.

Entre los muchos aprendizajes que le ha dejado este trabajo, “me he encontrado con la sorpresa de conocer autoras que no conocía, y te das cuenta del recorrido que ellas hicieron y que no la tuvieron fácil. Hay muchas mujeres que traspasaron las paredes que tenían por delante porque a nosotras siempre nos han puesto una pared para cualquier cosa”.

Con autoras de generaciones más recientes como Natalia Lafourcade y Rozalén, la cantante explica que “sentía que no me podía quedar en el pasado y tenía que destacar escritoras del presente y nos acercamos a ellas con mucho respeto”.

Frente a una gran cantidad de repertorio de donde escoger, fue un poco complicado para la cantante elegir los temas, “pero uno sintoniza más con unas canciones que con otras por muchos motivos por recuerdos, como La flor de la canela que es muy importante para mí, por querencia, porque te sientan bien, que las puedes interpretar mejor que otra”.

En su presentación el México en el Lunario el 14 de noviembre, la cantante cambiará el formato sinfónico del disco a un trió compuesto por piano, violín y voz y aunque el proyecto Mujeres de la música acapara gran parte del espectáculo, siempre habrá espacio para sus éxitos, “yo creo que siempre que la gente que viene y quieren escuchar una canción hay que tocarla” dice Sole.